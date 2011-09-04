نگرانی غرب از تیرگی روابط آنکارا-تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی در این باره نوشت : پس از تشدید مناقشات و اختلافات میان ترکیه و اسرائیل، متحدان آنها تلاش می کنند تا آسیبهای این تنشها را محدود کنند.

آمریکا در این راستا از آنکارا و تل آویو درخواست کرده است تا اختلافات خود با رژیم اسرائیل را که از زمان حمله ارتش این رژیم به کشتی مرمره ترکیه در ماه می 2010 شدت گرفته است، پایان دهند.

زوددویچه در ادامه با تاکید بر اینکه گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره قانونی بودن این اقدام اسرائیل و محاصره نوار غزه این اختلافات را دامن زده است، نوشت : در این میان، فلسطینیان پایان محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی را درخواست کرده اند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این باره که ترکیه و اسرائیل نمی توانند به اختلافات خود پایان دهند ابراز تاسف کرده است.

وزیر امور خارجه آلمان نیز روز گذشته از ترکیه درخواست کرده است که گزارش سازمان ملل درباره حمله اسرائیل به کشتی مرمره و محاصره نوار غزه را بپذیرد. ترکیه در جریان تنشهایی که با اسرائیل داشته است سفیر خود در سرزمینهای اشغالی را فراخوانده و همه قراردادهای نظامی با اسرائیل را لغو کرده است.

رئیس جمهوری ترکیه نیز تهدید کرده است که اقدامات دیگری نیز مد نظر ترکیه خواهد بود. وی می خواهد پرونده محاصره نوار غزه توسط اسرائیل را به دادگاه بین المللی لاهه بکشاند.

در این راستا تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از گزارش سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. "سلام فیاض" نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در این باره اظهار داشته است این ادعا که محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی قانونی است، بسیار انزجار آور بوده و اسرائیل را تشویق می کند که حقوق ملت فلسطین به خصوص در نوار غزه را جریحه دار کند.

جنبش حماس نیز پایان محاصره نوار غزه را خواستار شده است.

وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشته است که حکومت آلمان تنشهای اخیر بین ترکیه و رژیم صهیونیستی را با نگرانی بالایی بررسی می کند.

مطبوعات ترکیه نیز در گزارشهایی از عصبانیت آنکارا در این باره خبر دادند و نوشتند گزارش سازمان ملل متحد در حالی منتشر شد که تلاشها برای فیصله دادن به اختلافات بین ترکیه و رژیم صهیونیستی هنوز به نتیجه نرسیده بود.

یک دیپلمات ترک نیز در این باره اظهار داشته است که اسرائیل نمی تواند بیش از این و بدون هیچ مانعی هر گونه که دوست داشت، رفتار کند.