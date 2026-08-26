به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ایوب کرد تمینی، رئیس مرکز بهداشت سراوان، در حاشیه آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت سراوان گفت: این مرکز با زیربنای ۲۴۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده است و خدمات بهداشتی و سلامت را به جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر ارائه خواهد کرد.

وی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک سراوان با بهره‌گیری از ظرفیت ۲ پزشک و ۵ مراقب سلامت، خدمات مورد نیاز مردم منطقه را در حوزه‌های مختلف بهداشتی ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق مختلف شهرستان، اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز نقش مهمی در ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت و تقویت خدمات بهداشتی در منطقه خواهد داشت.

شایان ذکر است: در پایان این آیین، با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از ۳ خیر سلامت که در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت مشارکت داشته‌اند، تجلیل و قدردانی شد.