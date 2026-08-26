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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت سراوان 

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت سراوان 

همزمان با هفته دولت، مرکز خدمات جامع سلامت سراوان با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و با هدف توسعه و تقویت خدمات بهداشتی به جمعیت ۳۰ هزار نفری تحت پوشش، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ایوب کرد تمینی، رئیس مرکز بهداشت سراوان، در حاشیه آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت سراوان گفت: این مرکز با زیربنای ۲۴۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده است و خدمات بهداشتی و سلامت را به جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر ارائه خواهد کرد.

وی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک سراوان با بهره‌گیری از ظرفیت ۲ پزشک و ۵ مراقب سلامت، خدمات مورد نیاز مردم منطقه را در حوزه‌های مختلف بهداشتی ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق مختلف شهرستان، اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز نقش مهمی در ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت و تقویت خدمات بهداشتی در منطقه خواهد داشت.

شایان ذکر است: در پایان این آیین، با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از ۳ خیر سلامت که در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت مشارکت داشته‌اند، تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 6928770
محدثه رمضانعلی

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