به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ایوب کرد تمینی، رئیس مرکز بهداشت سراوان، در حاشیه آیین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت سراوان گفت: این مرکز با زیربنای ۲۴۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال راهاندازی شده است و خدمات بهداشتی و سلامت را به جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر ارائه خواهد کرد.
وی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک سراوان با بهرهگیری از ظرفیت ۲ پزشک و ۵ مراقب سلامت، خدمات مورد نیاز مردم منطقه را در حوزههای مختلف بهداشتی ارائه میکند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای بهداشتی در مناطق مختلف شهرستان، اظهار داشت: راهاندازی این مرکز نقش مهمی در ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت و تقویت خدمات بهداشتی در منطقه خواهد داشت.
شایان ذکر است: در پایان این آیین، با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از ۳ خیر سلامت که در توسعه زیرساختهای حوزه سلامت مشارکت داشتهاند، تجلیل و قدردانی شد.
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