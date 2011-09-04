هزینه فرسایش خاک کشور معادل 14درصد درآمد ناخالص ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا نیشابوری عصر یکشنبه در مراسم کنگره علوم خاک ایران اظهار داشت: خاک عملاً یک منبع تجدید ناپذیر است چراکه برای تشکیل آن با عمق 25 سانتی­متر بیش از دوهزارو 500 سال زمان لازم است و باید در نظر داشت با هیچکدام از سرمایه هایی مثل نفت، گاز و معدن قابل مقایسه نیست.

نیشابوری با اشاره به هدررفت خاک اراضی کشور گفت: طی دهه 80 سالانه به مقدار 15 تا 20 تن در هکتار و معادل سه میلیارد تن در سال از خاک اراضی کشور دچار فرسایش و هدررفت شده است.



وی با اشاره به ابعاد مختلف خسارت ناشی از فرسایش خاک گفت: این موضوع به شکل­های متعددی مانند انباشت رسوبات در پشت سدها، مرمت صدمات حاصل از سیلاب­ها، بیکاری و مهاجرت و کاهش توان تولید اراضی فرسایش یافته دیده شده که رقمی در حدود سه هزارو 500 میلیارد ریال در سال تخمین زده می­شود که البته این رقم خسارت­های ناشی از آلودگی منابع خاک و آب را در بر نمی گیرد.



به گفته نیشابوری، با بیان اینکه 80 درصد فاضلاب­های خانگی و صنعتی بدون تصفیه و به صورت خام وارد محیط زیست شده و از بین بیش از 300 شهرک صنعتی در کشور تنها 45 درصد دارای سامانه تصفیه فاضلاب می باشد.

وی گفت: تغییر بی­رویه کاربری اراضی مستعد کشاورزی ناشی از توسعه شهرها و کلان شهرها صورت دیگری از انهدام خاک­های زراعی بوده است به طوریکه مطالعات انجام یافته نشان می­دهد که از سال 1334 تا سال 1380 یعنی در طول 46 سال تنها در محدوده هفت کلانشهر، تهران، کرج، تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد و اهواز در حدود 136هزار هکتار از اراضی قابل کشت حومه این شهرها از بین رفته و تبدیل به اراضی مسکونی شده است.



رئیس انجمن علوم خاک ایران وضعیت خاک کشورمان را برای هر دلسوزی متاثرکننده عنوان کرد و گفت: بحث فرسایش خاک حداقل از 40 سال پیش در کشور مطرح بوده و برای جلوگیری از آن یا کاهش آن نیز تأکید گردیده است.



نیشابوری یادآور شد: فشار سنگین بر خاک و اراضی کشورمان جهت افزایش تولید غذا و دیگر مایحتاج جامعه برای مواجهه با رشد سریع جمعیت به خصوص از سال 1350 به بعد، افزایش نرخ رشد جمعیت، ارتقا نیافتن دانش و فن بهره­برداری صحیح و عالمانه از منابع خاک و اراضی در تولید محصول، هماهنگ با افزایش تقاضای تولید و تأکید بر رسیدن خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم بدون فراهم آوردن ملزومات برای رسیدن به این هدف بزرگ و ملی، شناخته نشدن اهمیت و ارزش خاک در سطح جامعه کشور و نبودن اعتقاد و باور عمومی برای حفاظت از خاک از جمله دلایل بروز این مسئله عنوان می شود.



وی همچنین تصریح کرد: نبودن نهاد یا تشکیلات اجرایی توانمند، مدبر و تصمیم گیرنده برای مدیریت بهره­برداری صحیح، عالمانه و با نگرش فراگیر به منابع خاک کشور، نبودن قوانین و مقررات روشن و قوی به عنوان نرم­افزاری برای امر خطیر مدیریت خاک کشور در مقیاس­های ریز و کلان و عدم سرمایه گذاری و اختصاص منابع مالی به موقع و کافی برای انجام برنامه­ها و اقدامات زیربنایی در امر شناسایی پتانسیل و محدودیت­های منابع خاک کشور از دیگر عوامل فرسایش و تخریب خاک به شمار می­رود.



رئیس انجمن علوم خاک ایران همچنین به منظور ارتقا مهارت علمی و عملی فارغ­التحصیلان این علم در عرصه­های بهره­برداری و مدیریتی خواستار توجه به گرایش­های مختلف علوم خاک به صورت یک مجموعه­ مرتبط با هدف کاربردی­تر شدن این رشته شد.



دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران با شرکت بیش از هزار و300 تن از محققان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور به مدت سه روز هم اکنون در دانشگاه تبریز در حال برگزاری است.