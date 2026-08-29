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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

روایت یک جراح از گریه های نوزاد و مادر مجروح+فیلم

روایت یک جراح از گریه های نوزاد و مادر مجروح+فیلم

فلوشیپ جراحی ستون فقرات بیمارستان امام حسین (ع)، در مقابل دوربین، از روزهای جنگ اخیر و صحنه‌های تلخ و شیرینی که با آنها مواجه شده بود، سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جنگ ۱۲ روزه و به ویژه در جنگ ۴۰ روزه، نقش کادر درمان در خدمت به مجروحان و بیماران؛ قابل کتمان نیست.

پزشکان، پرستاران، داروسازان، آزمایشگاهیان و...، در خط مقدم خدمت به هموطنان بودند و در این بین، هر کدام از این نیروها، شاهد صحنه‌های تلخ و شیرینی از مواجهه با بیماران و مجروحان روزهای جنگ بوده‌اند که شنیدن آنها خالی از لطف نیست.

علی کیپورفرد، متخصص جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات بیمارستان امام حسین (ع)، به روایت روزهای جنگ اخیر پرداخت و از خبرنگاران خارجی که برای تهیه مصاحبه و گزارش، به بیمارستان امام حسین(ع) آمده بودند، گفت.

این جراح، همچنین به روایت صحنه‌های تلخ و شیرین از آن روزها پرداخت و خاطره ای جالب از تولد نوزادی را روایت کرد که مادرش مجروح شده بود.

کد مطلب 6927761
حبیب احسنی پور

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