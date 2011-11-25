خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: در مقدمه چهارمین جلد از سری کتاب‌های از صیام تا قیام آمده است: از صیام تا قیام روایت عاشقانه سفری است از سجاده سبز عبودیت تا سرخی بی انتهای میدان شهادت، سفری از خلق به سوی خدا و بازگشت دیگربار، به سوی خلق با رسالت بیداری. در مسیر کاروان خلقت هرکه زودتر از خواب برخیزد و راه را دریابد، مقامی خا‌صتر در منزلگاه رسیدگان و اصلان و نزدیکان و نیکان می‌یابد.

سراینده از صیام تا قیام همچون آثار دیگرش سعی دارد نکات و اشارات و روایات دیگر را به لباس شعر بیاراید و بر غنای شعر مناقبی روزگار بیفزاید. سازگار در این اثر همچنان قالب‌های مأنوس، شعر فارسی را با زبانی صمیمی و روان به کار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین انواع شعر مذهبی در حوزه شعر شیعی چه در زبان پارسی و چه در زبان تازی غدیریه است. غدیریه را در کنار اشعار فاطمی و انتظار مرز و مبین ساحت شاعران شیعی می‌دانند. در این مجموعه نیز سراینده به شکلی جدی و تأثیرگذار به این نوع ادبیات پرداخته است.

این اثر در چند بخش تنظیم شده که هر بخش دربرگیرنده اشعاری است که در خور عنوان و مناسب با روزهای مختلف ماه مبارک رمضان تا ماه محرم الحرام است.

از صیام تا قیام در بخش ماه مبارک رمضان خود اشعاری با عناوین ماه خدا، تو صدایم زدی، رب کریم، پرده پوشی، در محضر تو، یک مصرع، گناه آشکار، پناه من، گناه مجدد، زبان معذرت خواهی ارائه کرده است. بخش‌های پس از آن به مصائب بانوی فداکار اسلام حضرت خدیجه، ولادت امام حسن مجتبی (ع)، شب‌های قدر و ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین (ع)، عید سعید فطر، شهادت امام جعفر صادق (ع)، ولادت حضرت معصومه (س)، ولادت علی بن موسی الرضا (ع)، شهادت جواد الائمه (ع)، شهادت حضرت باقر (ع)، حرکت کاروان امام حسین (ع) از مکه به کربلا، روز عرفه، شهادت مسلم بن عقیل، عید قربان و عید سعید غدیر خم پرداخته است.