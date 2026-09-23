سن جذب اعضای هیئت علمی به ۴۰ سال کاهش یافت؛ شرط تسلط به زبان خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل دوم این آیین‌نامه به موضوع جذب و استخدام اعضای هیئت علمی اختصاص دارد و شرایط و ضوابط مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی را مشخص کرده است.

بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، مؤسسه موظف است هر سال مجوزهای استخدامی اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را با رعایت سیاست‌های آمایشی و برنامه راهبردی آموزش عالی از هیئت امنا دریافت کند.

همچنین بر اساس ماده ۳، استخدام در مؤسسه بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم و در سقف مجوزهای اخذشده از هیئت امنا و در قالب فراخوان جذب یا فراخوان بورس انجام می‌شود. این استخدام با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، تأیید هیئت اجرایی جذب و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، در مرتبه علمی استادیار و مربی خواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده، استخدام عضو هیئت علمی در مرتبه مربی صرفاً برای برخی رشته‌های فاقد دوره دکتری یا فاقد رشته همنام در سایر دانشگاه‌ها و با ذکر دلایل و مستندات، پس از تأیید هیئت امنا امکان‌پذیر است.

تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای متقاضیان دکتری

ماده ۴ آیین‌نامه به شرایط متقاضیان ورود به خدمت اختصاص دارد. در بخش شرایط عمومی، شرایط مندرج در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن، به جز شرایط سن و مدرک تحصیلی، ملاک قرار گرفته است.

در بخش شرایط اختصاصی نیز دارا بودن مدرک معتبر تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی مرتبط با رشته و گرایش اعلام‌شده در فراخوان الزامی عنوان شده است.

همچنین حداکثر سن برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی، ۴۰ سال تمام و برای مشمولان تبصره ماده ۳، ۳۵ سال تمام تعیین شده است.

در تبصره یک این ماده، خبرگان بدون مدرک دانشگاهی که شرایط لازم را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط احراز کنند، از شمول این بند مستثنی شده‌اند.

امکان جذب متقاضیان تا ۴۵ سال با شرایط خاص

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، متقاضیان با حداکثر ۴۵ سال سن، در صورت نیاز مؤسسه و در صورتی که به تشخیص هیئت ممیزه مؤسسه دارای برجستگی علمی خاص باشند، می‌توانند با تصویب هیئت امنا از محدودیت سنی مقرر در بند ۲ این ماده مستثنی شوند.

بر این اساس، سقف سنی عمومی برای متقاضیان دکتری تخصصی ۴۰ سال تعیین شده، اما امکان استثنا برای افراد دارای برجستگی علمی خاص تا سقف ۴۵ سال با شرایط تعیین‌شده در آیین‌نامه وجود دارد.

شرایط زبان خارجی متقاضیان هیئت علمی

در بخش دیگری از آیین‌نامه آمده است متقاضیان ورود به خدمت برای تصدی عضویت هیئت علمی، علاوه بر شرایط عمومی، باید متناسب با مرتبه علمی مورد نظر از آشنایی یا تسلط کافی به یک زبان خارجی برخوردار باشند.

بر این اساس، متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی باید آشنایی کافی و متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار باید تسلط کافی به یک زبان خارجی داشته باشند که تشخیص آن بر عهده هیئت اجرایی جذب مؤسسه است.

همچنین مرجع استعلام و تشخیص شرایط موضوع مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه، حسب مورد، مراجع قانونی ذی‌صلاح، هیئت اجرایی جذب مؤسسه و هیئت مرکزی جذب وزارت علوم تعیین شده است.

سه نوع استخدام برای اعضای هیئت علمی

بر اساس ماده ۷، استخدام در مؤسسه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام‌وقت و در یکی از سه شکل انجام می‌شود: استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی به موجب قرارداد استخدام سالیانه، استخدام رسمی آزمایشی به موجب حکم کارگزینی و استخدام رسمی قطعی به موجب حکم کارگزینی.

بر اساس تبصره یک این ماده، تمدید قرارداد سالیانه عضو پیمانی منوط به تأیید هیئت رئیسه مؤسسه و کسب امتیاز لازم برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر اساس دستورالعمل ترفیع سالیانه است.

هیئت رئیسه مؤسسه پس از تأیید هیئت ممیزه می‌تواند وضعیت عضو پیمانی را که موفق به کسب ترفیع سالیانه نشده است بررسی و درباره تمدید قرارداد پیمانی وی حداکثر برای یک سال تصمیم‌گیری کند.

همچنین بر اساس تبصره دوم، تمدید قرارداد پیمانی بورسیه‌هایی که بر اساس ضوابط وزارت علوم به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده‌اند، تا پایان دوره تعهد، مشروط به داشتن شرایط علمی، رعایت تکالیف قانونی و کسب امتیاز لازم برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه الزامی است.

در صورت عدم رضایت گروه از عملکرد عضو و پس از تأیید دانشکده و تشخیص هیئت رئیسه مؤسسه، الزامی برای تمدید قرارداد پیمانی و استخدام بورسیه‌ها وجود ندارد و مؤسسه می‌تواند عضو را برای تعیین تکلیف تعهد خدمت بورسیه به مراجع قانونی ذی‌صلاح در وزارت علوم معرفی کند.

شرایط تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی

بر اساس تبصره سوم ماده ۷، در مواردی که عدم کسب نصاب امتیاز آموزشی خارج از اراده عضو باشد، تمدید قرارداد با تأیید هیئت رئیسه مؤسسه و مشروط به جبران امتیاز لازم از طریق بروندادهای پژوهشی بلامانع است.

همچنین استخدام ایثارگران و نخبگان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوط، با تصویب هیئت اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.

شرایط به‌کارگیری اتباع خارجی

در ماده ۸ آیین‌نامه نیز آمده است به‌کارگیری اتباع خارجی با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

این امر از جمله با رعایت آیین‌نامه نحوه تأمین اعضای هیئت علمی خارجی مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مصوب هیئت وزیران، تأیید صلاحیت‌های علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح و کسب مجوز از هیئت امنا انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شماره ۲۹۲ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱، حداکثر سقف سنی شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، پس از طرح درخواست‌های متقاضیان و بررسی موضوع در مراجع ذی‌ربط، از ۴۰ سال به ۴۵ سال افزایش یافت.

با این حال، پس از گذشت مدت نسبتاً کوتاهی از تصویب و اجرای مقررات قبلی، در آیین‌نامه استخدامی جدید وزارت علوم که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ابلاغ شده است، حداکثر سن شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مجدداً به ۴۰ سال کاهش یافته است.