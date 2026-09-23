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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

براساس آیین نامه جدید استخدامی؛

سن جذب اعضای هیئت علمی به ۴۰ سال کاهش یافت؛ شرط تسلط به زبان خارجی

سن جذب اعضای هیئت علمی به ۴۰ سال کاهش یافت؛ شرط تسلط به زبان خارجی

آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که براساس آن، حداکثر سن متقاضیان دارای مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی برای ورود به خدمت، ۴۰ سال تمام تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل دوم این آیین‌نامه به موضوع جذب و استخدام اعضای هیئت علمی اختصاص دارد و شرایط و ضوابط مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی را مشخص کرده است.

بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، مؤسسه موظف است هر سال مجوزهای استخدامی اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را با رعایت سیاست‌های آمایشی و برنامه راهبردی آموزش عالی از هیئت امنا دریافت کند.

همچنین بر اساس ماده ۳، استخدام در مؤسسه بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم و در سقف مجوزهای اخذشده از هیئت امنا و در قالب فراخوان جذب یا فراخوان بورس انجام می‌شود. این استخدام با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، تأیید هیئت اجرایی جذب و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، در مرتبه علمی استادیار و مربی خواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده، استخدام عضو هیئت علمی در مرتبه مربی صرفاً برای برخی رشته‌های فاقد دوره دکتری یا فاقد رشته همنام در سایر دانشگاه‌ها و با ذکر دلایل و مستندات، پس از تأیید هیئت امنا امکان‌پذیر است.

تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای متقاضیان دکتری

ماده ۴ آیین‌نامه به شرایط متقاضیان ورود به خدمت اختصاص دارد. در بخش شرایط عمومی، شرایط مندرج در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن، به جز شرایط سن و مدرک تحصیلی، ملاک قرار گرفته است.

در بخش شرایط اختصاصی نیز دارا بودن مدرک معتبر تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی مرتبط با رشته و گرایش اعلام‌شده در فراخوان الزامی عنوان شده است.

همچنین حداکثر سن برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی، ۴۰ سال تمام و برای مشمولان تبصره ماده ۳، ۳۵ سال تمام تعیین شده است.

در تبصره یک این ماده، خبرگان بدون مدرک دانشگاهی که شرایط لازم را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط احراز کنند، از شمول این بند مستثنی شده‌اند.

امکان جذب متقاضیان تا ۴۵ سال با شرایط خاص

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، متقاضیان با حداکثر ۴۵ سال سن، در صورت نیاز مؤسسه و در صورتی که به تشخیص هیئت ممیزه مؤسسه دارای برجستگی علمی خاص باشند، می‌توانند با تصویب هیئت امنا از محدودیت سنی مقرر در بند ۲ این ماده مستثنی شوند.

بر این اساس، سقف سنی عمومی برای متقاضیان دکتری تخصصی ۴۰ سال تعیین شده، اما امکان استثنا برای افراد دارای برجستگی علمی خاص تا سقف ۴۵ سال با شرایط تعیین‌شده در آیین‌نامه وجود دارد.

شرایط زبان خارجی متقاضیان هیئت علمی

در بخش دیگری از آیین‌نامه آمده است متقاضیان ورود به خدمت برای تصدی عضویت هیئت علمی، علاوه بر شرایط عمومی، باید متناسب با مرتبه علمی مورد نظر از آشنایی یا تسلط کافی به یک زبان خارجی برخوردار باشند.

بر این اساس، متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی باید آشنایی کافی و متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار باید تسلط کافی به یک زبان خارجی داشته باشند که تشخیص آن بر عهده هیئت اجرایی جذب مؤسسه است.

همچنین مرجع استعلام و تشخیص شرایط موضوع مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه، حسب مورد، مراجع قانونی ذی‌صلاح، هیئت اجرایی جذب مؤسسه و هیئت مرکزی جذب وزارت علوم تعیین شده است.

سه نوع استخدام برای اعضای هیئت علمی

بر اساس ماده ۷، استخدام در مؤسسه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام‌وقت و در یکی از سه شکل انجام می‌شود: استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی به موجب قرارداد استخدام سالیانه، استخدام رسمی آزمایشی به موجب حکم کارگزینی و استخدام رسمی قطعی به موجب حکم کارگزینی.

بر اساس تبصره یک این ماده، تمدید قرارداد سالیانه عضو پیمانی منوط به تأیید هیئت رئیسه مؤسسه و کسب امتیاز لازم برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر اساس دستورالعمل ترفیع سالیانه است.

هیئت رئیسه مؤسسه پس از تأیید هیئت ممیزه می‌تواند وضعیت عضو پیمانی را که موفق به کسب ترفیع سالیانه نشده است بررسی و درباره تمدید قرارداد پیمانی وی حداکثر برای یک سال تصمیم‌گیری کند.

همچنین بر اساس تبصره دوم، تمدید قرارداد پیمانی بورسیه‌هایی که بر اساس ضوابط وزارت علوم به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده‌اند، تا پایان دوره تعهد، مشروط به داشتن شرایط علمی، رعایت تکالیف قانونی و کسب امتیاز لازم برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه الزامی است.

در صورت عدم رضایت گروه از عملکرد عضو و پس از تأیید دانشکده و تشخیص هیئت رئیسه مؤسسه، الزامی برای تمدید قرارداد پیمانی و استخدام بورسیه‌ها وجود ندارد و مؤسسه می‌تواند عضو را برای تعیین تکلیف تعهد خدمت بورسیه به مراجع قانونی ذی‌صلاح در وزارت علوم معرفی کند.

شرایط تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی

بر اساس تبصره سوم ماده ۷، در مواردی که عدم کسب نصاب امتیاز آموزشی خارج از اراده عضو باشد، تمدید قرارداد با تأیید هیئت رئیسه مؤسسه و مشروط به جبران امتیاز لازم از طریق بروندادهای پژوهشی بلامانع است.

همچنین استخدام ایثارگران و نخبگان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوط، با تصویب هیئت اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.

شرایط به‌کارگیری اتباع خارجی

در ماده ۸ آیین‌نامه نیز آمده است به‌کارگیری اتباع خارجی با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

این امر از جمله با رعایت آیین‌نامه نحوه تأمین اعضای هیئت علمی خارجی مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مصوب هیئت وزیران، تأیید صلاحیت‌های علمی و عمومی از سوی مراجع ذی‌صلاح و کسب مجوز از هیئت امنا انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شماره ۲۹۲ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۱، حداکثر سقف سنی شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، پس از طرح درخواست‌های متقاضیان و بررسی موضوع در مراجع ذی‌ربط، از ۴۰ سال به ۴۵ سال افزایش یافت.

با این حال، پس از گذشت مدت نسبتاً کوتاهی از تصویب و اجرای مقررات قبلی، در آیین‌نامه استخدامی جدید وزارت علوم که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ابلاغ شده است، حداکثر سن شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مجدداً به ۴۰ سال کاهش یافته است.

کد مطلب 6955332
زهرا سیفی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      59 5
      پاسخ
      دانشگاه با وعده جذب ده سال از ما بیگاری علمی کشید حالا که ده سال از عمرمون برای دانشگاه هدر رفته شرایط سنی رو دیگه نداریم.
    • وزارت بهداشت IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      33 3
      پاسخ
      با زندگی مردم چرا بازی میکنید. هر روز یک قانون وضع میشه. اینکه وزارت بهداشت در ابتدا به صورت تعهد خدمت هیات علمی جذب میکنه باعث افزایش سن متقاضیان پیمانی میشه.
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      38 5
      پاسخ
      آینده و عمر ما را تلف کردن
    • مرضیه IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      40 6
      پاسخ
      کلا هیئت علمی شدن تو ایران «بدون پارتی» یعنی گذر از هفت خوان رستم، چه زیر ۴۰سال باشی چه بالای ۴۰سال. هیچ برنامه ای ندارن... کاش دانشگاه‌ها کلا تعطیل بشن وقت ملت هدر نره... آدم مجازی درس بخونه موفق‌تره
    • نارون IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      50 8
      پاسخ
      چرا روح و روان یک عده دهه شصتی رو بهم میریزید. دهه 60 با دکترا بیکار چقدر دنبال کار رفتیم. با رزومه عالی. خواهشا تجدید نظر کنید
    • احمد IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      40 3
      پاسخ
      چرا مقررات تغییر می دهند استاد براساس آن برنامه ریزی می کند. الان من چون 41 سالم هست دیگه مشمول نیستم و انگیزه تدریسم در ترم جاری آمد پایین. دانشگاهها باید اعتراض کنند. به خاطر کرونا و جنگ فارغ التحصیلی دانشجویان (داوطلبان امروز) دیرتر شده است و آنوقت به جای اینکه 45 سال حفظ کنند کاهش دادند. بر چه اساسی این تصمیم را گرفتند و با آینده اساتید جوان بازی می کنند؟
    • مجید IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      31 3
      پاسخ
      نظر به طولانی بودن دوران تحصیلات تکمیلی در ایران پایین آوردن شرط سنی هیات علمی، اجحاف در حق قشر تحصیل کرده است
    • حامد IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      24 4
      پاسخ
      این هم از دولت دکتر پزشکیان که همه چیز را به کارشناسان می‌سپاره!!!!
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      31 4
      پاسخ
      یعنی چی ما الان 40 سالمونه و یکسال منتظر اکسپت مقاله ایم تا دفاع کنیم به امیدی داریم دکترا می خونیم ومقاله برای اساتید نوشتیم که بشن استاد تمام . هیچ چی دیگه بعد شرط سنی رو بیارن پایین باید اعتراض کرد
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      25 4
      پاسخ
      واقعا این چه مسخره بازی هست برای هرسال، ما با مدرک دکتری الان چه کاری دیگه ای میتونیم داشته باشیم
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      27 4
      پاسخ
      واقعا جای تأسف داره، جواب این همه تلاش و زحمت و جمع کردن رزومه، اونم تو این شرایط سخت این نیست، به جای اینکه حمایت کنن، هر روز یه قانون‌ جدید تصویب میکنن که به ضرر جوونای تحصیل کرده ی این مملکت هست😔
    • حسن IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      17 3
      پاسخ
      چرا ازطریق ازمون سازمان سنجش برگزارنمیکنه .اینجور بخدا حق به حقدارمیرسه.ولی توایران بدترین جذب.جذب هیات علمی هست.واقعاباید تاسف خورد.اگه عدالت هست برای همه باید یکسان باشه
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      15 6
      پاسخ
      وقتتون رو در دانشگاه ها تلف نکنید، بروید در بازار کار کنید و با ثروتش تحقیق و توسعه کنید، هیچ دانشگاهی در دنیا حرفی برای گفتن ندارد!
    • حسن IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      25 3
      پاسخ
      بنده کارمند بانک هستم ولی دکترامو از دانشگاه دولتی گرفتم. خداروشکر که دنبال هبات علمی نرفتم چون دریافیتم الان از یه هیات علمی با ۲۵ سال سابقه بیشتر است. هیات علمی در ایران یعنی بیگاری
    • سام IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      14 2
      پاسخ
      هنوز وزارت علوم یا ارگان دیگه ای همچین خبری رو تایید نکرده اینقدر بذر ناامیدی نپاشین رو ملت ..بخدا خسته ایم
    • رعنا IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      25 2
      پاسخ
      دقیقا همین طور هست که دوستان می فرمایید اول گفتند باید سابقه علمی داشته باشید الان میگن به چهل سال رسید با توجه به اینکه خود دکتری به اندازه کافی زمان بر هست اصلا شرایط سنی دیگه چیه از کسی که علمش را داره باید استفاده کرد
    • دکتر دهه شصتی IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      27 1
      پاسخ
      کسی که این قانون رو طرح و تصویب کرده، هیچ درکی از شرایط و مراحل جذب داره؟ هیچ درکی از اینکه چنین قانونی یعنی نابودی عمر و روان یک عده دهه شصتی که در عمرشون بیشترین سختی ها رو متحمل شدن و الان هنوز در تلاش برای رسیدن به ثبات شغلی و اندک درآمد هستند داره؟ هیچ درکی از دکتری بیکار بودن و آمارش داره؟
    • ناامید IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      22 1
      پاسخ
      چرا هی به خستگی ما اضافه میکنید.
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      24 1
      پاسخ
      واقعا باعث تاسف این قوانین من دراوردی. یعنی اگر فرد 41 ساله بشه دیگه نمیتونه تدریس کنه یا تازه تجربه بالاتری پیدا کرده؟؟؟ بعدم وقتی 4 سال پیش افزایش پیدا کرده چرا دوباره کاهش؟
    • SE ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      32 3
      پاسخ
      من تو سال گذشته سه جلد کتاب و هشت تا مقاله نوشتم. جون کندم. شبانه روز نخوابیدم. الآن یهو ۵ سال کم می‌کنید. باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. نمیشه که هر روز یه اوضاعی سر ما بیارید.
    • ایرج IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      29 2
      پاسخ
      با سلام با کارگری درس بخون و رتبه 4 دکتری باش به امید اینکه شاید هیئت علمی بشی بعدش بگن شرایط سنی داره ....خواهشاً تجدید نظر کنید .
    • سارا IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      10 0
      پاسخ
      واقعا این چه وضعشه چهار سال پیش گفتید ۴۵ سال ، یک نفر تمام تلاشش. و کرده تا این مقطع رو زیر این سن تموم کنه بعد مصوبه جدید میزارید، جای تاسفه
    • Karbar IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      2 1
      پاسخ
      این شامل وزارت بهداشت هم میشه؟؟کسی اطلاع داره؟
    • اصغر IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      9 1
      پاسخ
      مگه میشه عمرمون گذاشتیم. هر چه زودتر لغوش کنید
    • زینب IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      10 2
      پاسخ
      ۴۰ سال زمانی درسته که اساتید ۶۰ سالگی بازنشست بشن.....نه الان که تا اخر عمر صندلیاشونو ول نمیکنن...نسل ما کی فرصت داشت وارد بازار کار بشه؟؟
    • داوود IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      7 0
      پاسخ
      کی همچین قانون مسخره رو از خودش در آورده. تنها روزنه امیدمون همین بود.
    • رجب قاعدی IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      3 11
      پاسخ
      کار خوبی است هر کاری که بی ضابطه باشد فایده ای ندارد.
    • هیات علمی US ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      12 0
      پاسخ
      لطفا تجدید نظر کنید این تصمیم اینده خیلی هارو نابود میکنه و امید به هیات علمی شدن رو ازشون میگیره. این دوسال اخیر فرصت عزیزانی که نزدیک به چهل سال هست از دست رفته.
    • E IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      9 0
      پاسخ
      سلام چطور می‌تونیم اعتراض کنیم؟ به کجا مراجعه کنیم

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