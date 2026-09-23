خدمات سلامت مازندران با وجود محدودیت منابع حفظ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از مرکز آموزشی درمانی فاطمهالزهرا (س) ساری با قدردانی از تلاشهای مجموعه سلامت مازندران اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع و دشواریهای موجود، دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای حفظ و استمرار خدمترسانی به مردم تلاش قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به شرایط خاص مازندران در حوزه ارائه خدمات سلامت افزود: زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان تنها برای جمعیت ثابت طراحی نشده و حضور سالانه میلیونها مسافر و گردشگر، بار مضاعفی را بر شبکه سلامت مازندران تحمیل میکند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این شرایط باید در برنامهریزیهای حوزه سلامت و همچنین نحوه تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد تا امکانات و ظرفیتهای درمانی متناسب با جمعیت واقعی که از خدمات استان استفاده میکند، پیشبینی شود.
شهریاری همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه جمعیت حاضر در مازندران در دوران جنگ اظهار کرد: زیرساختهای سلامت استان بر اساس جمعیت ثابت طراحی شدهاند و افزایش ناگهانی جمعیت در چنین شرایطی فشار زیادی بر ظرفیتهای موجود وارد میکند.
وی هدف از انجام بازدیدهای میدانی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را بررسی مستقیم مشکلات و شناسایی نیازهای اولویتدار عنوان کرد و گفت: مسائل و مطالباتی که در جریان این سفر شناسایی شده است، در قالب مصوبات سفر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع کشور، تلاش میشود نیازهای اولویتدار حوزه سلامت مازندران در چارچوب امکانات موجود پیگیری و بخشی از مشکلات زیرساختی و تجهیزاتی استان برطرف شود.
در این بازدید همچنین مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارشی از وضعیت مرکز آموزشی درمانی فاطمهالزهرا (س) ساری، ظرفیتهای موجود، نیازهای تجهیزاتی و برنامههای توسعه این مرکز ارائه کردند.
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