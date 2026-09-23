به گزارش خبرگزاری مهر، تورج دهقانی در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به عملکرد تولیدی شرکت نفت و گاز پارس اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته، ۳۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تثبیت‌شده تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده شده است که این افزایش ظرفیت، حاصل انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و تکمیلی در طرح توسعه فاز ۱۱، اینفیل و تکمیل طرح‌های ۳۵ ماهه بوده است.

بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، وی افزود: در همین بازه، با تکیه بر ظرفیت‌های ایجادشده و تلاش مستمر همه ارکان این شرکت، رکورد تولید روزانه ۷۳۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی به ثبت رسید که نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های توسعه‌ای و عملیاتی برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید از این میدان مشترک است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین از افزایش قابل‌توجه ناوگان حفاری در طرح‌های این شرکت خبر داد و گفت: تعداد دکل‌های فعال این شرکت از چهار دستگاه به ۱۳ دستگاه افزایش یافته است.

دهقانی افزود: با حمایت‌های وزیر نفت و شرکت ملی نفت ایران، سه دکل جدید به ناوگان حفاری کشور افزوده شد که این اقدام، سرمایه‌ای مهم برای توسعه ظرفیت‌های حفاری و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در خلیج فارس و نگهداشت تولید گاز از میدان پارس جنوبی به شمار می‌رود.

وی تحقق این دستاوردها را حاصل تلاش مجموعه‌ای گسترده از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس و حمایت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دانست و اظهار کرد: این اقدامات حاصل هم‌افزایی و تلاش مستمر همکاران در بخش‌های مختلف عملیاتی، توسعه‌ای و ستادی است.

دهقانی با بیان اینکه شرکت نفت و گاز پارس بخش قابل‌توجهی از تکالیف صنعت نفت در حوزه تولید گاز در بخش بالادستی را بر عهده دارد و طی دو سال گذشته، همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و تولیدی، با شرایط ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای نیز مواجه بوده است، افزود: در پی آسیب‌دیدن پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در جنگ ۱۲روزه و همچنین چهار پالایشگاه دیگر در جریان جنگ رمضان، مسئولیت بازسازی سه مجتمع پالایشی میدان پارس جنوبی به شرکت نفت و گاز پارس واگذار شد و طی ماه‌های اخیر، بخش عمده تمرکز و ظرفیت اجرایی شرکت بر پیشبرد عملیات بازسازی این پالایشگاه‌ها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمامی مأموریت‌های مرتبط با آواربرداری و بازسازی در زمره فعالیت‌های پرریسک طبقه‌بندی شده‌اند، گفت: برای مدیریت دقیق ریسک‌ها، جلسات هفتگی در پالایشگاه‌ها برگزار می‌شود و فرآیند بازسازی با نظارت مستمر بر الزامات ایمنی و استانداردهای فنی در حال اجراست.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در ماه‌های اخیر، شرکت با چالش‌های گسترده‌ای مواجه بوده است، اما با حمایت مدیران ارشد صنعت نفت و تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت، این مجموعه توانسته است مأموریت‌های خود را با جدیت دنبال کند. دستاوردهای به‌دست‌آمده در حوزه تولید، توسعه، حفاری و بازسازی، حاصل عزم و تلاش کارکنانی است که در شرایط دشوار، مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کرده‌اند و همچنان برای حفظ تولید، توسعه میدان مشترک پارس جنوبی و انجام مأموریت‌های محوله در صنعت نفت پای کار هستند.