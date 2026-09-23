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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

عذرخواهی مدیر تیم فوتبال امید ایران پس از حذف زودهنگام

عذرخواهی مدیر تیم فوتبال امید ایران پس از حذف زودهنگام

مدیر تیم فوتبال امید ایران پس از حذف از بازی های آسیایی ۲۰۲۶ در صحبتی کوتاه از مردم کشورمان عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلال نصیری، مدیر تیم فوتبال امید پس از شکست ۴ بر یک مقابل کره شمالی و حذف از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، اظهار کرد: به جز عذرخواهی از ملت شریف ایران هیچ چیزی نمی‌توانم بگویم. تمام هدف‌مان این بود آنها را خوشحال کنیم اما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم.

وی افزود: شکست خیلی بدی را در یک روز بسیار بد تجربه کردیم. همه باشگاه‌ها با ما همکاری کرده و فدراسیون فوتبال هم بهترین شرایط ممکن را فراهم کرد اما در فوتبال گاهی مواقع چنین اتفاقاتی رقم می‌خورد. فقط امیدوارم مردم ایران ما را ببخشند

کد مطلب 6956231

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      5 3
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      لیست تمام مربیان و باشگاه هایی که به تیم امید بازیکن نداد را دربیارید کسر شش امتیاز و جریمه شخصی میلیاردی سنگین از مربی بازیکن و مدیران و مسولان باشگاهها بگیرید. تا کی باید این چنین تاراج کنند میلیاردی پول بگیرند اما پای کشورشون نباشن.
    • فوتبالی GB ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 0
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      این حربه همه ساله شما است قبل از بازیها از امادگی صد در صد برخوردار هستین بعد از بازیها عذر خواهی تمام
    • میلاد IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 0
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      داداش عذر خواهی نکن این همه بازیکن خوب بردی اخرم هیج بنظرم این همه خرج الکی رودست‌مردم نزارید در فوتبال تخته کنید ضررش کمتره
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 0
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      پول ورزش را در شنا و دو بذارید نه ورزشی مثل فوتبال
    • عاشق فوتبال IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      2 0
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      شماها به جز عذرخواهی کاری بلد نیستین فوتبال این مملکت رو با مدیریت غلط به فنا دادین حیف استعدادهایی که با مدیریت غلط شما میسوزن

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