عذرخواهی مدیر تیم فوتبال امید ایران پس از حذف زودهنگام

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلال نصیری، مدیر تیم فوتبال امید پس از شکست ۴ بر یک مقابل کره شمالی و حذف از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، اظهار کرد: به جز عذرخواهی از ملت شریف ایران هیچ چیزی نمی‌توانم بگویم. تمام هدف‌مان این بود آنها را خوشحال کنیم اما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم.

وی افزود: شکست خیلی بدی را در یک روز بسیار بد تجربه کردیم. همه باشگاه‌ها با ما همکاری کرده و فدراسیون فوتبال هم بهترین شرایط ممکن را فراهم کرد اما در فوتبال گاهی مواقع چنین اتفاقاتی رقم می‌خورد. فقط امیدوارم مردم ایران ما را ببخشند