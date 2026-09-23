فرماندار مشهد: امروز در صحنه یک جنگ نامتقارن با دشمن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی پیش از ظهر دبیرستان مرشدیان ناحیه ۷ مشهد مقدس اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس به سر میبریم و این هفته به ما یادآوری میکند که هشت سال دوران جنگ تحمیلی، گنجینهای از ظرفیتها را برای کشور ایجاد کرد.
فرماندار مشهد ادامه داد: امروز در صحنه یک جنگ نامتقارن با دشمن هستیم و تجربیات دوران هشت سال دفاع مقدس نشان میدهد، امروز توانستهایم در برابر دشمن با قدرت بایستیم و او را متوقف کنیم.
وی با بیان اینکه مقاومت مردم ایران اسلامی در جنگ و تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونسیتی به کشور نشأت گرفته از دوران ۸ سال دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: به اذعان همه کارشناسان نظامی دنیا در نبرد ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و نبردهای اخیر، پیروز میدان بودهایم و پس از هر عمل دشمن، واکنشی قاطع از خود نشان دادهایم.
حسینی بیان کرد: با وحدت و انسجام بایستی در عرصه نظامی و دیپلماسی همه ما پشتیبان سربازانمان باشیم.
فرماندار مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت و گفت: در مجموعه شهرستان مشهد مقدس، بیش از یک ماه است که در حال برنامهریزی برای برپایی باشکوه سال تحصیلی جدید هستیم و جای دارد از زحمات همه دستگاههای مشارکتکننده قدردانی نمایم.
وی با اشاره به اینکه مشهد در تمام تاریخ، پایگاه علم و مهد نامآوران، اندیشمندان و سیاستمداران بزرگی بوده است، یادآور شد: رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر جدید انقلاب از این دیار برخواستهاند و ما به آن میبالیم.
حسینی با تاکید بر اینکه مشهد «گنجینهای پ شمار از بزرگان دارد»، بیان کرد: قطعا وحدت و انسجام ما منجر به پیروزهای فراوانی مقابل دشمنان این سرزمین خواهد شد.
گفتنی است؛ معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد پس از نواختن زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت از تیمهای ورزشی ناحیه ۷، غرفههای توانمندی دانشآموزی و استعدادهای درخشان بازدید به عمل آورد.
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