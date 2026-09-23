روایتی از سنگر مبارزه فرهنگی در قلب اصفهان در «مدرسه احمدیه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با تمرکز بر مدرسه ملی احمدیه واقع در محله تاریخی «علیقلیآقا»، به واکاوی الگوهای موفق آموزش مذهبی و مبارزات نرم فرهنگی در دوران پهلوی دوم میپردازد.
روایتهای این کتاب نشان میدهد که در آن دوران، خانوادههای متدین اصفهانی به دلیل فضای ضد دینی مدارس دولتی، به فکر تاسیس مدارسی با بنیه علمی قوی و پشتوانه اعتقادی افتادند؛ جریانی که مانند مدارس عابدزاده در مشهد، به یک مبارزه فرهنگی تبدیل شد.
مدرسه احمدیه در سال ۱۳۴۴ (سالروز میلاد امام حسین (ع)) با حضور و سخنرانی امام موسی صدر در اصفهان افتتاح شد. هیئت امنای آن را ۶ تن از علما و چهرههای سرشناس اصفهان تشکیل میدادند. پایگاه این مدرسه حساسیت ساواک را برانگیخت؛ کتاب «مدرسه احمدیه» با انتشار اسناد محرمانه و نامهنگاریهای ساواک و آیتالله خادمی، پرده از این تقابل تاریخی برمیدارد.
در این مدرسه فرماندهان ارشدی چون شهید حاج حسین خرازی و سردار شهید سید محمد حجازی را پرورش داد. کادر آموزشی و مدیریتی آن نیز همگی از نخبگان و مبارزان زمان خود بودند؛ مدیریت مجموعه بر عهده مرحوم حاجآقا بدری (روحانی انقلابی و زندانی سیاسی) بود و چهرههای شاخصی چون مرحوم استاد علیاکبر پرورش (وزیر اسبق آموزش و پرورش) به عنوان معاون، شهید کلاهدوزان به عنوان معلم ریاضی و شهید علیاکبر اژهای (از شهدای ۷ تیر) در آن تدریس میکردند.
سبک تربیتی منحصربهفرد و ماجرای انجمن حجتیه
این اثر با نگاهی دقیق به جزئیات تاریخی پرداخته است؛ از جمله مدخلی ویژه پیرامون شخصیت استاد پرورش، چگونگی راهاندازی انجمن حجتیه در اصفهان توسط وی و سپس جدایی قاطعانهاش از این جریان. همچنین سبک تربیتی خاص مدرسه، برگزاری اردوهای هدفمند و طرح «جمعههای احمدیه» (آموزش فرهنگی کودکان یتیم) در قالب مصاحبه با دانشآموزان و معلمان آن دوران بازگو شده است.
کتاب «مدرسه احمدیه» که با حمایت شهرداری اصفهان و توسط انتشارات راهیار به ثمر رسیده، روایتی متفاوت در حوزه «مدرسه نگاری» است و هماکنون در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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