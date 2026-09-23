برنامه هفته اول لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ، رقابتهای هفته نخست از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) طی روزهای پنجشنبه ۲ و جمعه ۳ مهرماه به میزبانی شهرهای تنکابن، شیراز، اراک و قم برگزار میشود. همچنین بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده با صدا و سیما، 2 مسابقه از رقابتهای هفته اول لیگ برتر کشتی به صورت زنده از شبکه ورزش سیما برای علاقمندان به ورزش اول کشور روی آنتن خواهد رفت.
برنامه و ساعت آغاز این دیدارها به شرح زیر است:
کشتی آزاد / پنجشنبه ۲ مهرماه:
بانک شهر – مقاومت البرز (میزبان: تنکابن) / ساعت شروع: ۱۰:۳۰
استقلال اراک – نامآوران پاس ساری (میزبان: اراک) / ساعت شروع: ۱۶:۳۰
کشتی فرنگی / پنجشنبه ۲ مهرماه:
نفت و گاز زاگرس جنوبی – رعد کاشان (میزبان: شیراز) / ساعت شروع: ۱۱:۳۰
کشتی فرنگی / جمعه ۳ مهرماه:
استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی ایذه (میزبان: قم) / ساعت شروع: ۱۷:۰۰
برنامه زمانبندی و ساعت آغاز دیدارهای هفته اول از دور رفت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور در سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ، رقابتهای هفته نخست از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) طی روزهای پنجشنبه ۲ و جمعه ۳ مهرماه به میزبانی شهرهای تنکابن، شیراز، اراک و قم برگزار میشود. همچنین بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده با صدا و سیما، 2 مسابقه از رقابتهای هفته اول لیگ برتر کشتی به صورت زنده از شبکه ورزش سیما برای علاقمندان به ورزش اول کشور روی آنتن خواهد رفت.
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