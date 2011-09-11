امیرحسین داودی سازنده تازه‌ترین انیمیشن موسسه گل آقا درباره "کارگروه 13" به خبرنگار مهر گفت:‌ "کارگروه 13" داستان یک شرکت است که هربار به خاطر اتفاقاتی که برای مدیران آن اتفاق می‌افتد تصمیم تازه‌ای برای کار شرکت می گیرند و این تصمیم منجر به حوادث و سرنوشت جدیدی برای شرکتشان می‌شود. فضای کار امروزی و یک کمدی انتقادی- اجتماعی است.

وی با تاکید بر توجه به مخاطب عام در این اثر ادامه داد: اتفاقات و حوادثی که در طی داستانها روی می‌دهد حالت فانتزی دارد که در یک کار رئال امکان بازسازی آن‌ها وجود نداشت. در حقیقت این فرصتی بود تا ما از قابلیت‌های مختلفی که در انیمیشن وجود دارد استفاده کنیم.

کارگردان "کارگروه 13" درباره مدت زمان 6 دقیقه‌ای هر قسمت از انیمیشن، تصریح کرد: تصمیم ما از اول ساختن یک مجموعه با ریتم تند و پر از حرکت و حادثه بود که این مساله را هم در فیلمنامه کار و هم در ساخت اعمال کردیم. موسیقی نیز یکی از مواردی بود که به آن توجه ویژه‌ای کردیم و نخواستیم فقط به عنوان پس زمینه کار مطرح باشد حتی در بعضی موارد ملودی اصلی به کار سوار شد تا در ذهن بماند.

داودی درباره فضای طنز این انیمیشن اظهار کرد: در فضای فعلی جامعه نیاز به کار کمدی و ایجاد فضاهای شاد، احساس می‌شود. ضمن اینکه زبان کمدی قابلیت ارتباط گرفتن با مخاطب وسیع را دارد.

وی با اشاره به جنبه انتقاد اجتماعی این اثر و رابطه آن با نوع انتقاد و طنز منسوب به گل آقا گفت: گل آقا نوعی نگاه در عرصه طنز دارد که در کل تولیدات این موسسه وجود دارد. اما نکته مهمی که باید درنظر گرفت این است که شیوه کار در یک کار نمایشی با یک متن ادبی متفاوت است و ما در ساخت انیمیشن از قواعد کمدی برای اجرای کار استفاده می‌کنیم.

این کارگردان ادامه داد: با اینکه از نظر زمانی فقط 80 دقیقه کار تولید کردیم اما به خاطر همان ویژگی‌هایی که گفتم مثل استفاده از حرکت و اتفاقات مختلف در هر قسمت ، ساخت کار زمان زیادی برد. تولید چنین کارهایی گرچه از نظر محصول نهایی راضی کننده است اما از نظر مالی با توجه به طولانی شدن چرخه تولید برای تهیه کننده بهره مالی ندارد.

به گفته داودی این انیمیشن که در 13 قسمت 6 دقیقه‌ای در مدت زمان 18 ماه ساخته شده، اسفند ماه 89 به موسسه صبا تحویل داده شده و زمان پخش آن هنوز مشخص نیست.