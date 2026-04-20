  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

ضرورت رعایت قانون در تبلیغات انتخاباتی شوراهای اسلامی

اردبیل- فرماندار اردبیل، در جلسه هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اردبیل با اشاره به روند قانونی تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، بر لزوم پایبندی کامل نامزدها به قانون تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اردبیل با اشاره به روند قانونی تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، بر لزوم پایبندی کامل نامزدها به قانون تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تبلیغات باید در بازه قانونی و بدون درهم ریختگی سیمای بصری شهر انجام شود، افزود: دستورالعمل نحوه تبلیغات انتخاباتی نامزدها توسط وزارت کشور ابلاغ و در شهرستان نیز شیوه نامه ای در چارچوب همان دستورالعمل برای تبلیغات تهیه و ابلاغ خواهد شد تا ضمن ایجاد بستری برای کاندیداها برای ارائه رزومه و برنامه خودشان به شهروندان عزیز هم امکان انتخاب مطلوب فراهم گردد و هم از به هم ریختگی چهره شهر جلوگیری شود.

فرماندار اردبیل گفت: شاید لازم باشد برای فعالیت ستادهای انتخاباتی در هسته مرکزی شهر با هدف جلوگیری از ایجاد ترافیک، اختلال در رفت‌وآمد مردم و حفظ آرامش شهری تدابیر و محدودیت هایی اعمال شود که بموقع اطلاع رسانی میگردد،و انتظار داریم همگان با رعایت ضوابط نسبت به تقویت شور انتخابات و افزایش مشارکت کمک کنند

قلندری با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه گفت:‌تمام امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخاباتی منسجم، سالم و با مشارکت حداکثری مردم در شهرستان فراهم شده و دستگاه‌های مسئول به‌صورت کامل پای کار هستند.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی عوامل اجرایی انتخابات طبق برنامه زمان‌بندی‌شده خبر داد و افزود: این آموزش‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد تا فرایند اجرا با دقت و سلامت کامل انجام شود.

فرماندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مصوبه ستاد انتخابات کشور مبنی بر برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۶۰ روز پس از پایان جنگ، اعلام کرد:تمام روند و مراحل انتخابات در شهرستان اردبیل طبق تقویم و زمان‌بندی مصوب انجام شده و تاکنون همه مراحل به‌صورت کامل و مطابق ضوابط پیش رفته و به محض اعلام وزارت کشور و طبق زمانبندی جدید ادامه روند را برای برگزاری انتخابات انجام خواهیم داد .

وی همچنین بر عمل به وظایف قانونی شوراهای فعلی، دهیاران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط تا پایان دوره مسئولیت تأکید کرد و افزود: همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم و قانون‌مند دارد.

کد مطلب 6806349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها