مهاجرانی: دیپلماسی و میدان دو راهبرد مکمل برای حفظ منافع ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در گزارش دورهای خود به مردم که از شبکه خبر پخش شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده با وجود فشارها و تحریمها و محاصره دریایی، زنجیره تامین امنیت غذایی ایران بهصورت کامل برقرار است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. جا دارد از همه فعالان بخشهای مختلف خصوصی، دولتی، عمومی و هوشیاری مردم که بسیار هوشمندانه رفتار کردند و از خریدهای هیجانی پرهیز کردند، تشکر کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به انجام اصلاحات اقتصادی در زمستان گذشته، گفت: بازار ارز در وضعیت خوبی قرار دارد. البته موضوع گرانی از موضوعاتی است که به گوش دولت هم رسیده و اتاق اصناف نیز در این زمینه اعلام کرده برخوردها را تشدید و وظیفه حرفهای خود در این زمینه را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد از ابتدای جنگ تحمیلی سوم ۵۶ دفتر پستی در ۱۴ استان کشور آسیب دیده، اما با وجود همه اینها بیش از ۱۶ میلیون خدمت پستی به بیش از ۱۱ میلیون نفر از افراد صورت گرفته است. حدود ۱۷ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۱۰ هزار نفر هم به صورت غیرمستقیم در طول این فرایند مشارکت داشتند.
مهاجرانی همچنین با اشاره به طرح موضوع «میدان» و «دیپلماسی»، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که این روزها در فضاهای مختلف بسیار مورد بحث قرار میگیرد، مسئله «میدان» و «دیپلماسی» است. ویژگیای که باید همواره به خود یادآوری کنیم این است که دیپلماسی ما امتداد میدان است؛ دیپلماسی و میدان دو راهبرد مکمل برای حفظ منافع ملی کشورمان هستند. بنابراین تقویت تیم مذاکرهکننده، به ویژه با توجه به اینکه رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران از فرماندهان باسابقه در «میدان» است، امری ضروری است. این رویکرد کاملاً با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت ملی «همخوانی» دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین، باید مراقب و هوشیار باشیم. همه کسانی که در راستای عزت ملی ما گام برمیدارند، چه کسانی که پای لانچر موشک مینشینند و شلیک میکنند، چه کسانی که مدیریت تنگه هرمز را بر عهده دارند و چه کسانی که در راستای دیپلماسی گام برمیدارند، کسانی هستند که در راستای منافع ملی و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی گام برداشتهاند.
مهاجرانی یادآور شد: باید هوشیار باشیم و مراقب پیامهای موهومی باشیم که بسیاری از آنها ناشی از ذهنیتهایی است که در پی منافع شخصی خود هستند و بهصورت متناقض پیام ارسال میکنند. لازم است از وحدت ملی محافظت کنیم و بدانیم باید همانگونه که در ۵۰ روز گذشته وحدت خود را حفظ کردیم، همچنان حافظ وحدت ملی باشیم. نباید بههیچوجه به افرادی که میدانیم دروغگو هستند و دغدغهای برای منافع ملی ما ندارند، اعتبار و وزن دهیم.
