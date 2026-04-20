آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر پاسدار محمدصالح اسدی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر پاسدار محمدصالح اسدی، معاون اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، عصر دوشنبه در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشوری از جمله سردار ابوالقاسم فروتن، سردار سیدمجید میراحمدی، سردار محمدجعفر اسدی، امیر سرتیپ ناصر آراسته، سردار محمود چهارباغی، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی، یعقوب سلیمانی، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، سردار حسن پلارک و اسماعیل کوثری حضور داشتند.

همچنین همرزمان شهید در قرارگاه خاتم الانبیا، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، و اقشار مختلف مردم با حضور خود یاد و رهبری فداکاری های خالصانه این شهید بلندمرتبه در عرصه اطلاعات و عملیات را گرامی داشتند.