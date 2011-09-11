ثبت جهانی موسیقی مقامی موجب خلق آثاری جهانی می شود

حسین فرخنده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فرهنگ اسلامی، ایرانی از دیرباز تاثیرات مطلوبی بر روی فرهنگهای دیگر گذاشته است اظهار داشت: موسیقی مقامی به دلیل غنای صورت و محتوا به عنوان یکی از آثار و نتایج این فرهنگ می تواند نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی و انتقال ارزشهای دینی و اخلاقی و حماسی و عرفانی ایفاء کند.



وی تصریح کرد: این تصور که موسیقی مقامی کودکی ناتوان و درمانده است که با وزیدن هر متغیری در معرض خطر قرار می گیرد؛ واقع بینانه نیست زیرا از دیرباز در تاروپود زندگی مردم در آمیخته و از جایگاه خاصی بر خورد دارست.

وی افزود: ثبت جهانی موسیقی مقامی فرصتی مناسب برای این هنر ارزشمند محسوب می شود و آن این است که امروز برای رهایی از حل شدن در خیل موسیقی های دیگر زمینه های مشارکت آن در ساختن آثار فاخر جهانی فراهم است.



معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی به برخی موسیقی های مروج خشونت و بی بند و باری اخلاقی اشاره کرد و افزود: صرف نفی و رد این ها کافی نیست و تا موقعی که یک هنر اصیل جایگزین نشود؛ مردود شمردن و محکوم کردن نمی تواند آن موسیقی ها را از پیشروی باز دارد.



وی گفت: موسیقی مقامی می تواند در این راستا به عنوان یک جایگزین توانمند وارد عمل شود وزمینه های آن باید توسط همه دست اندرکاران و خود مردم فراهم شود.



حسین فرخنده به برخی مسائل پیش آمده در حوزه موسیقی مقامی اشاره کرد و با بیان اینکه تحقیقات علمی می تواند راه مناسبی برای برون رفت از این مشکلات باشد، آمادگی فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از این پژوهش ها و تحقیقات اعلام کرد.



موسیقی مقامی خراسان شمالی در سال گذشته در اجلاس بین االدول مجمع یونسکو به عنوان میراث معنوی ثبت جهانی شد که همزمان با برگزاری هفته فرهنگی اکو از لوح ثبت این مهم رونمایی می شود.



نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو از 20 تا 26 شهریور ماه امسال در خراسان شمالی برگزار می‌شود.