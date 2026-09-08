به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در نشست شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی شهرستان گناوه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور اظهار کرد: هفدهم شهریور یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی و از حوادث اثرگذار در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود.
وی افزود: مردم در آن دوران با تبعیت از امام خمینی(ره) پای کار ایستادند و مقاومت و پایداری آنان در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.
امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت مقاومت و پایداری مردم در شرایط امروز بیان کرد: همانگونه که مقاومت مردم در دوران انقلاب موجب پیروزی شد، امروز نیز پایداری و تابآوری ملت ایران میتواند پیروزی قطعی را برای این ملت و نظام اسلامی به ارمغان آورد.
وی با تقدیر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این نشست بر ضرورت توجه بیشتر به قرآن کریم تاکید کرد و به توجه و تاکید رهبر شهید به فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت: قرآن، حبلالله متین و دریای بیپایان الهی است و هرچه انسان از این دریای معرفت بهره بگیرد، پایانپذیر نیست.
حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: قرآن کریم دریای بی پایان الهی و معجزه جاودانه پیامبر گرامی اسلام(ص) است و باید ببینیم در برابر این معجزه الهی چه وظیفهای داریم.
امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی گفت: امروز آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و انس با قرآن و عمل به آموزههای آن، بهترین راه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه و خانوادهها است.
وی گفت: امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه وظایف مهمی را برای مسلمانان در برابر قرآن تبیین کرده است و وظیفه ما ترویج و تشویق جامعه به انس با این نور الهی است.
ضرورت آموزش قرآن به نسل جدید
وی نخستین وظیفه جامعه در برابر قرآن از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع) را آموزش آن دانست و گفت: باید قرآن را به جوانان، کودکان و نسل جدید آموزش دهیم و مدارس، دانشگاهها، مهدهای کودک و مراکز آموزشی باید در این زمینه نقش جدی داشته باشند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه آشنایی با قرآن باید از دوران کودکی آغاز شود، افزود: برای یک مسلمان و مؤمن شایسته نیست که با قرآن آشنا نباشد و یکی از وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندان، آشنا کردن آنان با قرآن است.
وی دومین وظیفه را تدبر و تفقه در قرآن عنوان کرد و گفت: باید قرآن را بفهمیم و در آیات آن تدبر کنیم؛ چراکه قرآن به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) بهار دلها است و میتواند زنگارهای قلب انسان و جامعه را برطرف کند.
قرآن؛ درمانگر آسیبهای روحی و اجتماعی
رکنی حسینی با اشاره به سومین وظیفه انسان در برابر قرآن از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع) اظهار کرد: قرآن میتواند موجب شفای دردهای جسمی و روحی انسان باشد و امروز بسیاری از مشکلات جامعه از جمله حسادت، کینه، عدم تحمل و آسیبهای روحی، نیازمند درمان فرهنگی و معنوی است و قرآن می تواند شفا دهنده و آرامش دهنده باشد .
وی افزود: بشریت امروز به بسیاری از امکانات و آسایشها دست یافته اما همچنان با کمبود آرامش مواجه است و قرآن و ذکر خداوند میتواند آرامش واقعی را به انسان و جامعه بازگرداند.
امام جمعه گناوه چهارمین وظیفه را تلاوت نیکوی قرآن دانست و گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، قاریان و حافظان ارزشمندی در کشور تربیت شدهاند که در عرصههای بینالمللی نیز افتخارآفرینی میکنند.
وی با تأکید بر اینکه تلاوت قرآن باید با عمل به آموزههای آن همراه باشد، بیان کرد: عالم غیرعامل، همانند جاهلی است که از جهل خود بیدار نمیشود و حجت خدا بر عالم غیرعامل بیشتر و بزرگتر است؛ چراکه او میداند و میتواند در جامعه اثرگذار باشد اما به دانستههای خود عمل نمیکند و در حالی که آیات الهی را می داند اما به آن عمل نمی کند.
گناوه ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای قرآنی دارد
حجت الاسلام رکنی حسینی با تقدیر از فعالان قرآنی شهرستان گناوه گفت: گناوه از ظرفیت مناسبی در حوزه فعالیتهای قرآنی برخوردار است و از تلاشهای اداره تبلیغات اسلامی، مؤسسات قرآنی و فعالان این عرصه قدردانی میکنیم.
وی خواستار حمایت بیشتر از فعالیتهای قرآنی شد و از حمایت های فرماندار و مسئولان در تامین اعتبار در کمیته برنامه ریزی برای حمایت ار فعالیت های قرآنی شهرستان تقدیر کرد و افزود: باید از ظرفیتهای موجود برای توسعه فرهنگ قرآن استفاده کنیم و این حوزه نیازمند برنامهریزی، حمایت مناسب است.
امام جمعه گناوه همچنین بر تشکیل منظم شورای توسعه قرآنی شهرستان تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود این شورا حداقل هر دو ماه یکبار با حضور اعضای مربوط تشکیل شود تا مسائل و ظرفیتهای قرآنی شهرستان به صورت جدی پیگیری شود.
دهکده قرآنی گناوه نیازمند بررسی ظرفیتها و زیرساختها است
وی درباره پیشنهاد ایجاد دهکده قرآنی در شهرستان گناوه نیز گفت: ایجاد دهکده قرآنی طرحی ارزشمند، ماندگار و افتخارآفرین برای شهرستان و استان است، اما باید ابتدا ظرفیتها، قابلیتها، زیرساختها و شرایط لازم برای دریافت مجوز در این زمینه به طور کامل بررسی شود .
حجت الاسلام رکنی حسینی پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی این موضوع را مطرح کرد و افزود: این کارگروه باید شرایط و مؤلفههای مورد نیاز برای ایجاد دهکده قرآنی را احصا و پس از بررسی همه جوانب، راهکار اجرایی ارائه کند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ میراث قرآنی شهرستان خاطرنشان کرد: باید میراث ارزشمند پیشکسوتان و بزرگان قرآنی شهرستان حفظ و با استفاده از ظرفیتهای امروز، این مسیر را تقویت کنیم.
مهندسی فرهنگی برای جلوگیری از موازیکاری ضروری است
امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای فرهنگی اظهار کرد: در فعالیتهای فرهنگی باید مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و از موازیکاری پرهیز شود.
وی گفت: دستگاههای مختلفی در حوزه فرهنگ و قرآن فعالیت دارند و اگر این فعالیتها با یکدیگر هماهنگ و مهندسی شوند، میتوان از ظرفیتها بهتر استفاده کرد و آثار ماندگارتری به وجود آورد.
حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با اشاره به اهمیت کیفیتبخشی به فعالیتهای قرآنی بیان کرد: در آموزش قرآن باید به دنبال گسترش کمی باشیم تا همه جامعه با قرآن آشنا شوند، اما در ترویج فرهنگ قرآنی، کیفیت بسیار مهم است و گاهی تربیت یک نیروی توانمند میتواند آثار و برکات فراوانی در جامعه داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با توسعه فعالیتهای قرآنی، جامعه بیش از گذشته با قرآن مأنوس شود و همه ما در سایه قرآن و اهلبیت(ع) قرار بگیریم.
در این نشست، اعضای شورای توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان گناوه به بررسی ظرفیتها و توانمندیهای موجود در این حوزه پرداختند و راههای ارتقای برنامههای قرآنی و نهادینهسازی فرهنگ قرآن در میان خانوادهها و جامعه را بررسی کردند.
همچنین در این نشست بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت دستگاههای فرهنگی، افزایش همکاری و همافزایی میان مجموعههای مرتبط و برنامهریزی برای اجرای طرحهای مؤثر در حوزه قرآن تأکید شد، موضوعی که میتواند زمینهساز تقویت سبک زندگی قرآنی در جامعه باشد.
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