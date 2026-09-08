به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود پارمان عصر سه شنبه در دیدار با امام جمعه تنگستان، درباره ظرفیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند گفت‌وگو کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه محرومیت‌زدایی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد است، اظهار کرد: حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای کمک به تأمین مسکن نیازمندان و گره‌گشایی از مشکلات اقشار محروم است و باید با مشارکت خیرین و همراهی مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام پارمان، افزود: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه، خیرین، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در کمک به خانواده‌های نیازمند و توسعه فعالیت‌های محرومیت‌زدایی را فراهم کند.

حجت‌الاسلام پهلوزاده، امام جمعه تنگستان، نیز بر ضرورت توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار و نیازمند تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، اجرایی و مردمی برای رفع مشکلات مردم شد.

در این نشست همچنین بر اهمیت شناسایی خانواده‌های نیازمند، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و استفاده هدفمند از منابع حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تأکید شد.



دیدار با خانواده شهید انبارکی



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر همچنین با حضور در منزل شهید حمید انبارکی، با خانواده این شهید والامقام دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در این دیدار که مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان نیز حضور داشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.

در این دیدار، با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلابی، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و انتقال آرمان‌ها و سیره آنان به نسل‌های آینده تأکید شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در پایان این دیدار، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

شهید حمید انبارکی از شهدای نوجوان استان بوشهر است که در دوران دفاع مقدس راهی جبهه‌های نبرد شد و در جریان عملیات‌های دفاعی در منطقه جزیره مجنون به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید پس از سال‌ها مفقودالاثر بودن، در جریان عملیات تفحص شهدا در جزیره مجنون شناسایی و پس از ۲۹ سال به میهن اسلامی و زادگاهش بازگشت.شهید انبارکی متولد سال ۱۳۵۱ در روستای انبارک شهرستان تنگستان بوده و در سال ۱۳۶۷ در عملیات بازپس‌گیری جزیره مجنون به شهادت رسیده است.

حضور این شهید نوجوان در جبهه و سال‌ها چشم‌انتظاری خانواده برای بازگشت پیکر مطهرش، جلوه‌ای ماندگار از ایثار، فداکاری و صبر خانواده‌های شهدای دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

در ادامه این دیدار، خانواده شهید حمید انبارکی نیز ضمن بیان خاطراتی از دوران زندگی و حضور شهید در جبهه، به بیان برخی دغدغه‌ها و درخواست‌های خود پرداختند.