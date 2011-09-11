تبریک استاندار آذربایجان شرقی برای برد تراکتور/ جشن و شادی مردم تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی، دقایقی پس از برد تراکتورسازی تبریز برابر استقلال تهران و صدرنشینی این تیم در لیگ برتر، ‌با صدور پیامی،‌ موفقیت قرمزپوشان تبریزی را تبریک گفت.

وی در این پیام ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای تراکتورسازان، بر حمایت مدیریت ارشد استان از تیمهای لیگ برتری تبریز به ویژه تراکتور در راه کسب موفقیتهای بیشتر تاکید کرد.

جشن و پایکوبی در تبریز

جمعه شب برای تمام علاقمندان فوتبال تبریز و نیز طرفداران آذری این تیم لحظه ای به یاد ماندنی بود چرا که برای نخستین بار، سرخ پوشان تبریزی به صدر جدول لیگ برتر ایران رسیدند.

شیرینی این موفقیت وقتی بیشتر می شود که تراکتور توانست تیمی پرطرفدار و قدرتمند مانند استقلال را در خانه شکست داده و جای آبیهای پایتخت را در صدر جدول بگیرد.

این دیدار حساس علاوه بر نتیجه، از نظر فوتبالی نیز علاقمندان را راضی کرده بود چراکه سرخ‌پوشان تبریزی بازی هماهنگ و منسجمی به نمایش گذاشتند.

گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر تبریز حاکی است، مردم تبریز و علاقمندان تیم فوتبال تراکتورسازی پس از برتری تیمشان مقابل استقلال و صدرنشینی در لیگ برتر به خیابان ها ریختند و همینک نیز به خوشحالی در سطح شهر مشغولند.

هم اکنون هواداران تراکتورسازی در خیابان های اصلی و محلات تبریز تجمع کرده و با بوق ماشین و سردادن شعارهایی در حمایت از تیم محبوب خود به ابراز خوشحالی می پردازند.

استقلال؛ بازنده دیدار حیثیتی

حساس‌ترین دیدار هفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر در شرایطی با حضور بیش از 90 هزار تماشاگر برگزار شد که شاگردان پرویز مظلومی در نبردی حیثیتی قبل از دیدار برابر پرسپولیس نتیجه را به تیم امیرقلعه‌نویی واگذار کردند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از ساعت 18:45 دقیقه امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که در پایان شاگردان امیرقلعه نویی موفق شدند با نتیجه 3 بر 2 تیم آبی پوش پایتخت را شکست دهند و به صدر جدول صعود کنند.

در این دیدار که در حضور بیش از 90 هزار تماشاگر برگزار شد فرهاد مجیدی(19) و مجتبی جباری(67) برای استقلال گل زدند و سیدمحمدحسینی(41) ، احمد آل نعمه (3 +45) و فلاویو لوپز(84) برای تیم فوتبال تراکتورسازی گل زدند تا شاگردان امیرقلعه‌نویی به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنند.

در پایان این دیدار جذاب و دیدنی که یکی از بازیهای زیبای لیگ یازدهم تا هفته ششم بود تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با 15 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت، استقلال با 13 امتیاز در رده دوم است.

تراکتورسازی فروردین ماه سالجاری نیز موفق به شکست دو بر یک استقلال در ورزشگاه آزادی شده بود و این دومین باری است که مردم تبریز و هواداران تراکتورسازی از پیروزی تیمشان این چنین شادمانی می کنند.

این پنجمین برد متوالی تراکتورسازی درفصل جاری و چهارمین برد این تیم مقابل استقلال از سال 54 به بعد است.

تراکتورسازی که با 15 امتیاز صدرنشین لیگ برتر شده در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان نفت تهران خواهد بود.