کسب سهمیه المپیک 2012 دور از دسترس نیست

حسین رضازاده که برای توزیع مدالهای قهرمانان مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور به قزوین سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امیدواریم در رشته وزنه برداری شگفتی ساز شویم و سهمیه المپیک را کسب کنیم.

وی افزود: خوشبختانه با لطف الهی و کمک مسئولان و تلاش ورزشکاران توانستیم در جوانان قهرمان دنیا شویم و جایگاه این رشته را در جهان ارتقاء بخشیم.

رضازاده تصریح کرد: از هشت ورزشکار اعزامی به رقابتهای جهانی شش ورزشکار ما مدال گرفتند که این بیانگر استعداد و ظرفیت ورزشکاران کشورمان در این رشته است.

وی گفت: کسب مدال طلا در فوق سنگین و سه مدال در رده جوانان جهان افتخار دیگری است که توسط ورزشکاران این رشته بدست آمده و وظیفه ما را برای تقویت این رشته سنگین می کند.

رضازاده از رکورد زنی بهداد سلیمی در تمرینات تیمی خبرداد و یادآورشد: این ورزشکار مستعد کشورمان باید در مسابقات رسمی هم رکورد بزند تا ثبت شود که امیدواریم در مسابقات آسیایی و یا المپیک این رکورد ثبت شود.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان همچنین گفت: مسابقات وزنه برداری جهان آبانماه امسال در فرانسه برگزار خواهد شد که با اقتدار در آن شرکت خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: برای آماده شدن تیم ملی چند ماه است که اردوهای مختلفی را آغاز کرده ایم که از 19 شهریور ماه اردوی تیم ملی وزنه برداری در شهر سنندج استان کردستان به مدت سه هفته برپا خواهد شد و پس از آن هم در هفته آخر در کرمانشاه اردو خواهیم زد.

رضازاده یادآورشد: 10 وزنه بردار منتخب کشور در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی فرانسه حضور دارند که تاکنون دو نفر خط خورده اند و هشت نفر به این رقابتها اعزام می شوند.

وی اظهارامیدواری کرد با حضور قدرتمند در مسابقات جهانی فرانسه ورزشکاران کشور بتوانند سهمیه المپیک 2012 را کسب کنند وشگفتی ساز شوند.

رضازاده ضمن تشکر از حمایت استاندار قزوین از توسعه رشته وزنه برداری در این استان اظهارامیدواری کرد مسابقات بزرگسالان جام شهید نامجو در قزوین برگزار شود.

وی تصریح کرد: برای مسابقات بزرگسالان قهرمانی کشور جام شهید نامجو تاکنون از 22 کشور جهان دعوت کرده ایم و منتظر پاسخ این کشورها هستیم تا مسابقات در سطح بالایی برگزار شود.

رضازاده گفت: با توجه به میزبانی خوب و توانمندی این استان امیدواریم میزبانی این رقابتهای مهم هم به این استان سپرده شود.