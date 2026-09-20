المشاط: معادله جدید در برابر ریاض، تشدید تنش در برابر تشدید تنش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: تبریک و تهنیت خود را به مناسبت پیروزی و فرارسیدن دوازدهمین سالگرد انقلاب پربرکت ۲۱ سپتامبر به رهبر انقلاب، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی تقدیم میدارم. مراتب سپاس و قدردانی خود را به ملت استوار یمن ابراز میدارم و بهویژه از مجاهدان نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی و همچنین خانوادههای شهدا، مجروحان و اسرا تشکر و قدردانی میکنم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن ادامه داد: انقلاب ۲۱ سپتامبر با رویکرد دوری از انتقامجویی متمایز شد؛ این انقلاب نه چوبههای دار برپا کرد و نه دادگاههای صحرایی تشکیل داد، بلکه عفو و گذشت را به عنوان اصل و رویه راهبردی خود برگزید. قدرتهای استعمارگر توطئههایی را طراحی و تجاوزی جنایتکارانه را آغاز کردند.
«مهدی المشاط»، افزود: تجاوزی به رهبری عربستان سعودی و تحت نظارت آمریکا زیرا آنها وجود یمنی آزاد و مستقل را برنمیتافتند. با وجود منابع عظیمی که برای این تجاوز بسیج شده بود ، از جمله بیش از ۲۵۰ هزار حملهه هوایی و محاصرهه ظالمانهٔ سعودی ، این تهاجم در نهایت به سد اراده پولادین ملت یمن برخورد کرد.
وی تصریح کرد: ما در صلح را نبستهایم؛ بلکه با نیت صادقانه پیشقدم شدیم و امتیازاتی دادیم، در حالی که محور اصلی موضع ما همچنان پایان دادن به تجاوز و محاصره ظالمانه سعودی بوده است. ما در دوران آتشبس، رژیم سعودی را به اجرای نقشه راه و نهایی کردن صلح فراخواندیم، اما آن رژیم لجاجت و وقتکشی را در پیش گرفت و ضمن سوءاستفاده از سرگرم بودن ملت ما به حمایت از فلسطین، محاصره را تشدید کرد.رنج و محنتی که ملت یمن متحمل شده است، ناشی از تجاوز، محاصره ظالمانه سعودی و محرومیت از منابع ملی، به سطحی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. ملت ما در «جمعه هشدار و بسیج عمومی» با جمعیتی عظیم و میلیونی به میدان آمد و از رهبری حکیمانه ما خواست تا تصمیمات مقتضی را برای پایان دادن به تجاوز و محاصره، آزادسازی سرزمین، تأمین حقوق و بازپسگیری منابع خود اتخاذ کند.
المشاط گفت: در پاسخ به ندای مردم و مطالبات برحق آنان ما از مرحله طرح مطالبات به مرحله اقدام عبور کرده و این معادله را اعلام میکنیم: محاصره در برابر محاصره، و تشدید تنش در برابر تشدید تنش.در حالی که این نبرد را پیش میبریم، کاملا از سختیهایی که متحمل شدهاید، آگاهیم و با نهایت تکریم و احترام به ایستادگی و پایداری شما مینگریم. انقلاب ۲۱ سپتامبر ضمن شکستن محاصره از طریق عملیاتهای مشروع خود، همزمان مسیر سازندگی را نیز با تقویت کشاورزی، حمایت از تولید داخلی و ترویج محصولات ساخت یمن دنبال میکند. ما بار دیگر از کسانی که توسط دشمن سعودی فریب خوردهاند میخواهیم که فرصت عفو ریاستجمهوری را غنیمت شمرده و به آغوش یمن بازگردند و در کنار هموطنان خود، در جبهه حق بایستند. ما ادعاهای دروغین رژیم سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه توسط ارتش خود را محکوم میکنیم و به آنها میگوییم: شرم بر شما باد و توطئه شومتان ناکام بماند؛ چرا که جهانیان از شرافت ارتش ما آگاهند و میدانند که شما صرفا دست به نمایشهای سخیف و بیارزش میزنید.
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