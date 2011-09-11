مردم خواهان اجرای قوانین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری تکلیف نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد تصریح کرد: بالا بودن سطح توقعات برای نظارت تکلیف را به ویژه در کمیسیون اصل 90 مجلس دشوار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف از آفرینش و بعثت انبیا اجرای عدالت بوده است اظهار داشت: با توجه به مهم بودن اجرای عدالت در کشور برخی اوقات بدنم می‌لرزد که برخی توانایی اجرای عدالت در کشور را ندارند.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم قوانینی که به منظور رفع مشکلات آنها وضع اما اجرا نمی‌شوند را به دقت رصد و مورد مطالبه قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه قرار بود پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون 30 درصد به بخش کشاورزی، صنعت و تولید اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: متأسفانه هنوز خبری از این 30 درصد نیست.

نکونام بیان داشت: در شرایطی که علاوه بر افزایش نرخ حاملهای انرژی، قیمت علوفه‌ مورد نیاز واحدهای دامداری نیز افزایش یافته اما نرخ شیر خریداری شده از دامداران به طور عادلانه مشخص نشده و قیمت واحدی ندارد.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بخش آبیاری مدرن مجلس مصوب کرد که 85 درصد از هزینه آبیاریهای مدرن از سوی دولت و 15 درصد از سوی خود کشاورز پرداخت شود اضافه کرد: اما با این اوصاف روند اجرای آبیاری مدرن در اراضی گلپایگان به کندی پیش می‌رود.

وی ادامه داد: تاکنون تنها هزار هکتار از 35 هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود در شهرستان گلپایگان تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

نکونام در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه مراکز و شهرهای کمتر توسعه یافته استان باید بر اساس یک معیار و ملاک مشخص تعیین شود تصریح کرد: ما هنوز متوجه نشده‌ایم که شهرستان گلپایگان در چه سطحی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: همچنین زمانی که اعتبارات استانی که به منظور اجرایی شدن یک طرح که سود آن چندان هم به نفع دیگر شهرستانهای استان نیست کم می‌شود عدالت زیر سوال می‌رود.