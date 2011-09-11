ضعف یورو در رویارویی با بحرانها/ اروپاییها به پایان خوش بحران شک دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل"، اروپا را صلح و داشتن اعتقادات مشترک تعریف کرده و اظهار داشت: با وجود همه تفاوتهای فرهنگی ما پانصد میلیون اروپایی با ارزشهای برابر هستیم که کشورهای خود را بر اساس آزادی و شرافت انسانی ساخته ایم. من آرامش زیادی دارم وقتی می بینم که ما آلمانیها در دنیای جهانی سازی تنها نیستیم.

مرکل همچنین خاطر نشان کرد: وحدت اروپا به ما قدرت می دهد. بدون اروپا، آلمان آینده خوبی نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: من آماده ام قدمهای عاقلانه و ضروری را در مسیر قدرت بیشتر اروپا بردارم. یورو اساسی برای اروپا می باشد. با این واحد ارزی مشترک 17 عضو منطقه یورو ارتباطات تنگاتنگ تری را با هم برقرار خواهند کرد. اما این اساس مشترک هنوز واقعا مقاومت و تزلزل ناپذیری خود در برابر بحرانها را نشان نداده است. برای اینکه این واحد ارزی مشترک در برابر بحرانها مقاوم شود ما باید آفت ها را از ریشه بخشکانیم و این آفت بدهیهای بالای ماست.

مرکل در بخش دیگری از گفتگوی خود با "تاگس اشپیگل" خاطر نشان کرد: چترهای نجاتی که ما امروز برای مبارزه با بحران یورو در اتحادیه اروپا در نظر می گیریم چشم انسانها را بر این حقیقت باز کرده که سیاست بدهی های گذشته ما تا چه حد خطرناک بوده است.

وی همچنین درباره قرارداد لیسبون اظهار داشت: این قرارداد توافقنامه ای نیست که تا ابد در اتحادیه اروپا قابل اجرا باشد. اگر دنیا تغییر کند ما باید آماده باشیم که قراردادهای اروپایی را تغییر دهیم.

صدر اعظم آلمان در ادامه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر در اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: ما در یک فرایند سیاسی بسیار پیچیده قرار گرفته ایم که در آن بسیاری افراد به پایان خوب و خوش آن مشکوکند. در چنین جریاناتی میل شدیدی به دستیابی به یک راه حل کوتاه مدت برای بحران به وجود می آید.

وی افزود: ما باید به اروپاییها بگوییم که این روند (حل بحران یورو) به زمان نیاز دارد. از طرفی من مخالف طرح اوراق بدهی های مشترک در اروپا هستم. این راهکار یک راه حل ساده برای حل بحران است که آن را کاملا برطرف نمی کند. من می فهمم که اشتیاق زیادی برای حل بحران یورو وجود دارد. اما ما باید قدم به قدم جلو برویم.

مرکل همچنین خاطر نشان کرد: اروپا برای ما غیر قابل انصراف است. نگرانیهای بجایی درباره پیشرفتها در برخی کشورهای بدهکار اتحادیه اروپا وجود دارد که ما باید با آنها مقابله کنیم.