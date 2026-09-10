به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح های هفته تعاون با اشاره به جزئیات طرحهای افتتاحشده اظهار کرد: در مجموع ۲۹۷ نفر در این طرحهای تعاونی عضو هستند و ۹۳ درصد از سرمایهگذاری انجامشده توسط اعضای تعاونیها تأمین شده است.
وی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف مسکن، تولیدی و خدماتی اجرا شدهاند و از جمله آنها میتوان به یک طرح در بخش مسکن با واگذاری ۶۰ واحد،دو طرح در حوزه تأمین نیاز تولیدکنندگان، یک طرح تأمین نیاز صنفی، یک طرح حملونقل برونشهری، یک طرح عمرانی و راهسازی، یک طرح گردشگری، یک طرح زیستمحیطی و یک طرح تولید پوشاک اشاره کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر نقش مشارکت اعضا در اجرای طرحهای تعاونی گفت: سهم ۹۳ درصدی آورده اعضا در تأمین سرمایه این طرحها نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در بخش تعاون و نقش مستقیم مردم در شکلگیری و توسعه فعالیتهای اقتصادی است.
وی اضافه کرد: برای بهره برداری این طرح در مجموع ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
این طرحها همزمان با برنامههای هفته تعاون در استان گیلان به بهرهبرداری رسیدهاند.
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