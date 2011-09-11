قیمت مرغ منجمد داخلی در بندرعباس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی گفت: با توجه به تخفیف 10تا 15درصدی کالا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا وبا تدابیر اتخاذ شده از سوی سازمان بازرگانی استان، قیمت مرغ منجمد داخلی که 3100 تومان عرضه می‌شد کاهش یافت.

قاسمی افزود: در دومین روز از فعالیت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (نمایشگاه پاییزه) قیمت مرغ منجمد کاهش یافته وبه قیمت 2900 تومان به مردم عرضه می‌شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به افزایش تقاضا درخصوص تامین مرغ مصرفی شهروندان، سازمان بازرگانی آمادگی لازم را برای توزیع گسترده مرغ منجمد داشته و هیچ محدودیتی در میزان عرضه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: سازمان بازرگانی همواره در راستای احقاق حقوق مصرف کننده و رعایت حال شهروندان درتهیه اقلام مورد نیازشان حرکت می‌کند.