به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اين دستورالعمل را در بيانيه اي وي‍ژه خطاب به رسانه هاي گروهي صادر كرد .



اين هيات اعلام كرد: مقررات و سيستم هاي پوشش خبري و تبليغاتي دوران انتخابات از سوي هيات ملي ارتباطات و رسانه هاي عراق مشخص شده است و رسانه ها بايد بر اساس آن عمل كنند .

هيات ملي ارتباطات و رسانه هاي عراق بر اساس فرمان صادره از سوي حكومت موقت ائتلاف در 20/3/2003 تشكيل شد .



براين اساس گروه ها و احزاب و ائتلاف هاي سياسي بايد بر اساس ضوابط و مقررات تعيين شده مبارزات انتخاباتي خود را انجام دهند و رسانه هاي گروهي بايد اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را بر اين اساس پوشش دهند .



هيات عالي اجرايي انتخابات تاكيد كرده است كه رسانه هاي گروهي عراق وظيفه دارند اطلاع رساني دقيق را براي خوانندگان و شنوندگان و بينندگان خود انجام دهند و در زمان مناسب از روند عمليات انتخاباتي نيز آنها را آگاه كنند.



بايد اطلاعات مربوط به تدابير و ليست ها و سياست انتخاباتي به آمارهاي رسمي مستند باشد كه آن هم ازطريق هيات عالي اجرايي انتخابات صورت مي گيرد همه رسانه هاي گروهي بايد در انتشار اخبار واطلاعات مربوط به سياست هاي گروه ها وائتلاف هاي سياسي اصل بي طرفي را رعايت كنند.



رسانه ها بايد از زمان پايان مهلت مبارزات انتخاباتي تا بسته شدن مراكز اخذ راي در پايان برگزاري انتخابات از هرگونه تبليغات براي گروه هاي سياسي خودداري كنند.



البته اين محدوديت شامل اطلاع رساني از سوي هيات عالي اجرايي انتخابات نمي شود.



اين هيات اعلام كرد نمايندگان رسانه ها كه تمايل دارند وارد مراكز ثبت نام و مراكز اخذ راي و شمارش آرا شوند بايد مجوز رسانه اي را از اين هيات دريافت كنند.



هيات عالي اجرايي انتخابات عراق در پايان اعلام كرده است هرگونه تخلفات از اين مصوبه و دستورالعمل به هيات ملي ارتباطات و رسانه هاي عراق يا دستگاه قضائي گزارش خواهد شد.



