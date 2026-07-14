محسنی: زمان برگزاری انتخابات بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است

محمدرضا محسنی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: آخرین دستورالعمل و ابلاغیه موجود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور است که مقرر شده بود انتخابات ۶۰ روز پس از پایان جنگ برگزار شود.

وی افزود: طی روزهای اخیر مطالبی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی درباره احتمال تعویق یا تجمیع انتخابات شوراها در سال آینده مطرح شده، اما تاکنون هیچ تصمیم یا ابلاغیه جدیدی در این خصوص اعلام نشده است.

محسنی با اشاره به اظهارات سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: مبنای اقدام، مصوبات و ابلاغیه‌های رسمی ستاد انتخابات کشور است و هرگونه تغییر در زمان یا نحوه برگزاری انتخابات از طریق این مرجع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری تصریح کرد: فرآیند برگزاری انتخابات به صورت متمرکز توسط ستاد انتخابات کشور مدیریت می‌شود و استانداری‌ها نیز بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام خواهند کرد.

وی در پایان گفت: مصوبه فعلی همچنان پابرجاست و در صورت صدور هرگونه ابلاغیه جدید، موضوع به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.