انعقاد اولین قرارداد 2.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسم حسینی عصر امروز در مراسم انعقاد قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل از آغاز بکار رسمی فعالیت این صندوق خبر داد و گفت: امضای اولین قرارداد به معنای شروع رسمی فعالیت آن خواهد بود.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه پس از دو ماه تلاش مقدمات کار فراهم شده است اظهار داشت: ما از 22 تیرماه سال جاری که حکم آغاز بکار خود را از رئیس جمهور دریافت کردیم بلافاصله وارد مراحل اجرایی کار شدیم و در بانک سپه آغاز بکار کردیم.

وی همچنین به انجام فرایند استقرار و جذب تعدادی نیروی اجرایی و علمی در کنار تنظیم آئین نامه های مربوط به این صندوق اشاره کرد و افزود: ساماندهی کارگروه‌های متشکل از دستگاه‌های ذیربط، بانک عامل و اعضای هیئت عامل صندوق از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت. البته بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در کنار تایید اهلیت متقاضی با بانک عامل است.

قاسم حسینی از انعقاد اولین قرارداد با بانک صنعت و معدن و تایید بیش از 180 طرح خبر داد و گفت: بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، برخی طرح های انرژی وزارت نیرو، پتروشیمی و نفت از پروژه های دیگری است که در مراحل نهایی شدن قرار دارد و به زودی به مراحله انعقاد قرارداد خواهد رسید.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به منابع 20 میلیارد دلاری در صندوق تصریح کرد: بررسی توانمندی بانکها یک کار تخصصی و پیچیده است که زمان بر خواهد بود اما اقدامات مربوط به صندوق با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: تلاش این صندوق در این است تا از منابع حداکثر استفاده صورت گیرد. البته تصویب منابع در قالب یک فرمول مشخص صورت می گیرد اما نکته قابل توجه تاکید قانون بر افزایش 3 درصدی سالیانه منابع این صندوق است.

همچنین در ادامه مراسم انعقاد تفاهم نامه ، پیشرو، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن نیز در اظهاراتی با اشاره به نهایی شده تسهیلات دهی صندوق به 184 طرح در رشته های تخصصی صنعت و معدن بیان داشت: مبلغ تسهیلات ارزی نهایی شده 2.5 میلیارد دلار است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این منابع بتواند به پویایی و توسعه طرح های حوزه صنعت و معدن کمک کند بیان داشت: صندوق باید در آینده پشتیبان بخش خصوصی باشد و ما آمادگی داریم سقف قراردادها را تا 10 میلیارد دلار نیز افزایش دهیم.