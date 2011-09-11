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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

جمشیدی ها به مهر گفت:

دومین دوره آزمون هیئت مدیره سازمانهای صنفی در قزوین برگزار شد

دومین دوره آزمون هیئت مدیره سازمانهای صنفی در قزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی قزوین از برگزاری دومین دوره آزمون سطح بندی هیئت مدیره سازمانهای صنفی در محل دانشگاه علمی کاربردی پارسان استان خبر داد.

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف از برگزاری این آزمون توسعه سطح آگاهی و آشنایی اعضای هیئت مدیره های مجامع و اتحادیه های صنفی با قوانین و مقررات جاری نظام صنفی و کسب و کار است و اشراف هیئت مدیره اتحادیه ها و صنوف زیر مجموعه بر قوانینی که لازمه فعالیت آنها در عرصه کسب و کار است کمک قابل توجهی در جهت ارتقاء عملکرد آنها می کند.
 
وی افزود: به همین دلیل برگزاری این آزمون از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید مورد توجه تمامی فعالان سازمانهای صنفی باشد. 
 
رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با اشاره به نقش و اهمیت جایگاه آموزش در بین اصناف و بازاریان استفاده از علوم جدید برای توسعه و افزایش فعالیت های تجاری را مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: این مهم در سالجاری در اولویت کاری مجامع امور صنفی است.
 
وی اظهارداشت: مجامع و اتحادیه‌های صنفی و همچنین اعضاء تحت پوشش آنها قانون گرا هستند و به وظایف خود آشنایی کامل دارند و این امر باعث شده است که همه ساله رتبه خوبی را در سراسر کشور کسب کنند.
 
جمشیدیها با اشاره به اینکه حوزه اصناف بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور را در بر می ‌گیرد تصریح کرد: توجه هر چه بیشتر به این بخش تاثیر بسزایی در توسعه فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد داشت و به این منظور و با هدف توسعه سطح آگاهی و آشنایی با قوانین و مقررات جاری نظام صنفی و آئین کسب و کار آزمون سنجش آموزش سازمانهای صنفی برگزار می شود.
 
وی یادآور شد: آموزش سازمانهای صنفی از پروژه های مهم و اساسی سال های اخیر در کشور است و گذراندن دوره های آموزشی و فراگیری کامل قانون نظام صنفی کشور از شروط لازم برای ورود افراد صنفی به رده های هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکلها و سازمانهای صنفی است.
 
جمشیدیها ضمن تقدیر و تشکر از حضور و استقبال پر شور هیئت مدیر ه مجامع و اتحادیه های صنفی استان افزود: آشنایی هیئت مدیره های مجامع و اتحادیه ها باعث قدرتمند شدن اصناف شده و به عنوان تشکل های اصلی و اساسی بخش خصوصی در تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورتی انکارناپذیر است.
کد مطلب 1405038

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