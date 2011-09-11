دومین دوره آزمون هیئت مدیره سازمانهای صنفی در قزوین برگزار شد

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف از برگزاری این آزمون توسعه سطح آگاهی و آشنایی اعضای هیئت مدیره های مجامع و اتحادیه های صنفی با قوانین و مقررات جاری نظام صنفی و کسب و کار است و اشراف هیئت مدیره اتحادیه ها و صنوف زیر مجموعه بر قوانینی که لازمه فعالیت آنها در عرصه کسب و کار است کمک قابل توجهی در جهت ارتقاء عملکرد آنها می کند.

وی افزود: به همین دلیل برگزاری این آزمون از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید مورد توجه تمامی فعالان سازمانهای صنفی باشد.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با اشاره به نقش و اهمیت جایگاه آموزش در بین اصناف و بازاریان استفاده از علوم جدید برای توسعه و افزایش فعالیت های تجاری را مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: این مهم در سالجاری در اولویت کاری مجامع امور صنفی است.

وی اظهارداشت: مجامع و اتحادیه‌های صنفی و همچنین اعضاء تحت پوشش آنها قانون گرا هستند و به وظایف خود آشنایی کامل دارند و این امر باعث شده است که همه ساله رتبه خوبی را در سراسر کشور کسب کنند.

جمشیدیها با اشاره به اینکه حوزه اصناف بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور را در بر می ‌گیرد تصریح کرد: توجه هر چه بیشتر به این بخش تاثیر بسزایی در توسعه فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد داشت و به این منظور و با هدف توسعه سطح آگاهی و آشنایی با قوانین و مقررات جاری نظام صنفی و آئین کسب و کار آزمون سنجش آموزش سازمانهای صنفی برگزار می شود.

وی یادآور شد: آموزش سازمانهای صنفی از پروژه های مهم و اساسی سال های اخیر در کشور است و گذراندن دوره های آموزشی و فراگیری کامل قانون نظام صنفی کشور از شروط لازم برای ورود افراد صنفی به رده های هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکلها و سازمانهای صنفی است.

جمشیدیها ضمن تقدیر و تشکر از حضور و استقبال پر شور هیئت مدیر ه مجامع و اتحادیه های صنفی استان افزود: آشنایی هیئت مدیره های مجامع و اتحادیه ها باعث قدرتمند شدن اصناف شده و به عنوان تشکل های اصلی و اساسی بخش خصوصی در تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورتی انکارناپذیر است.