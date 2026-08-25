نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر تداوم جو پایدار در خراسان شمالی تا پایان هفته است.

وی افزود: طی این مدت، آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در مناطق جنوب غربی استان، پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روزهای شنبه و یکشنبه گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد و احتمال رگبارهای پراکنده در برخی نقاط، به‌ویژه ارتفاعات، پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: از نظر دمایی تا پنجشنبه تغییر محسوسی در استان نخواهیم داشت و از جمعه تا شنبه افزایش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه قابل انتظار است.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی همین مدت، کمینه دمای بجنورد ۱۶ و بیشینه آن ۳۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.