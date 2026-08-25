مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیاز مبرم مراکز درمانی و بیماران تحت مراقبت در استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط ذخایر خونی و نیاز مراکز درمانی، مشارکت شهروندان در اهدای خون بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی افزود: در حال حاضر تمام گروه‌های خونی مورد نیاز است و از تمامی شهروندانی که شرایط لازم برای اهدای خون را دارند درخواست می‌کنیم با مراجعه به پایگاه تعیین‌شده، در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه تأمین خون مورد نیاز بیماران به مشارکت مستمر مردم وابسته است، گفت: خون و فرآورده‌های خونی از نیازهای ضروری مراکز درمانی محسوب می‌شود و بیماران مختلف برای ادامه روند درمان خود به این ذخایر نیاز دارند.

میرزاده ادامه داد: به همین منظور اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه فراخوان اهدای خون را اعلام کرده و از شهروندان دعوت می‌شود برای کمک به تأمین ذخایر خون و نجات جان بیماران، در این پویش مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان اهدای خون می‌توانند به محل برگزاری در میدان فرمانداری کرمانشاه مراجعه کنند و در ساعات اعلام‌شده نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه زمان پذیرش اهداکنندگان را از ساعت ۸ صبح تا ۱۹:۳۰ عصر اعلام کرد و افزود: شهروندان واجد شرایط می‌توانند در این بازه زمانی به محل تعیین‌شده مراجعه و با اهدای خون، بخشی از نیاز مراکز درمانی استان را تأمین کنند.

میرزاده با تأکید بر اینکه نیاز فعلی محدود به یک گروه خونی خاص نیست، تصریح کرد: تمام گروه‌های خونی در حال حاضر مورد نیاز است و بنابراین افرادی که امکان اهدای خون دارند، می‌توانند بدون توجه به گروه خونی خود برای مشارکت در این فراخوان اقدام کنند.

وی اهدای خون را اقدامی مستقیم در مسیر کمک به بیماران دانست و گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در روند درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد و مشارکت مردم نقش مهمی در پایداری ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان، از شهروندان خواست با حضور در محل اعلام‌شده و اهدای خون، در تأمین ذخایر خونی و کمک به نجات جان بیماران سهیم باشند.