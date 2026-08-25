سقوط ذخایر راهبردی نفت آمریکا به زیر ۲۹۰ میلیون بشکه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیریت اطلاعات انرژی و ذخایر استراتژیک آمریکا، روند نزولی حجم ذخایر نفت خام این کشور در ماه آگوست میلادی نیز با شتاب ادامه یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ترکیب ذخایر فعلی شامل ۹۸.۷ میلیون بشکه نفت خام سبک (Sweet) و ۱۹۱ میلیون بشکه نفت خام ترش (Sour) است که مجموع آن را به کمتر از ۲۹۰ میلیون بشکه می‌رساند.

جزئیات ترکیب ذخایر و برداشت‌های ماه آگوست

داده‌های منتشرشده حاکی از آن است که دولت آمریکا در ماه جاری میلادی (آگوست ۲۰۲۶) تا به این لحظه، ۱۵.۱ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک خود برداشت و برای عرضه به بازار روانه کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشار بر بازارهای جهانی انرژی و تلاش برای مهار قیمت‌ها، واشنگتن را به استفاده مستمر از این منابع راهبردی واداشته است.

بررسی ترکیب نفتی موجود در این ذخایر نشان می‌دهد که حجم نفت خام ترش با ۱۹۱ میلیون بشکه، بخش عمده‌ای از باقی‌مانده این ذخایر را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با نفت خام سبک، سهم قابل‌توجهی در پرتفوی ذخیره‌سازی دولت آمریکا دارد.

تداوم روند آزادسازی و زنگ خطر برای امنیت انرژی

روند آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا در ماه‌های اخیر از شدت بالایی برخوردار بوده است؛ به‌طوری که داده‌های آماری نشان می‌دهد در ماه می بیش از ۳۹.۴ میلیون بشکه، در ماه ژوئن ۳۳ میلیون بشکه و در ماه جولای نیز ۱۷.۴ میلیون بشکه نفت خام از این منابع برداشت و عرضه شده است.

تحلیلگران بازار انرژی با اشاره به افت پیوسته حجم ذخایر به سطحی زیر ۲۹۰ میلیون بشکه، نسبت به کاهش ضریب امنیت انرژی ایالات متحده هشدار می‌دهند. از دیدگاه کارشناسان، پایین آمدن حجم ذخایر استراتژیک به این مرز بحرانی، توانمندی واشنگتن را برای مدیریت شوک‌های احتمالی و بحران‌های غیرمنتظره ژئوپلیتیک که ممکن است در آینده نزدیک زنجیره عرضه جهانی را با اختلال مواجه کند، به شدت کاهش داده است.