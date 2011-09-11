127 واحد صنعتی در قزوین گازرسانی شد

حسن رجبعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر یک هزار و 605 واحد صنعتی در سطح استان از گاز طبیعی برخوردار شده و 280 واحد صنعتی نیز باتوجه به درخواست مشترکین در نوبت نصب قرار دارند.



رئیس گازرسانی به صنایع شرکت گاز استان با اشاره به جایگزینی گاز بجای سوختهای فسیلی در صنایع استان افزود: در پنج ماهه سال جاری با گازرسانی به 127 واحد صنعتی بیش از 38 هزار و 600 مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین 36 هزار لیتر برساعت سوخت فسیلی در صنایع شد که بیانگر تلاش کارکنان شرکت گاز استان در سوق دادن این سوخت پاک به سمت مصارف صنعتی و ایجاد ارزش افزوده از این نعمت خدادادی است.

رجبعلی همچنین در خصوص گازرسانی به جایگاههای CNG و کوره های آجرپزی تصریح کرد: تا پایان مرداد ماه سال 90 گازرسانی به دو جایگاه CNG و 35 مورد کوره آجرپزی در سطح استان توسط شرکت گاز انجام شده است و در حال حاضر گازرسانی به دو جایگاه CNG دیگر و 12 مورد کوره آجرپزی نیز در دست اقدام است.

وی همچنین در خصوص تعرفه گاز بهای واحدهای صنعتی بعد از هدفمند کردن یارانه ها یادآورشد: در حال حاضر قیمت هر مترمکعب گاز برای واحدهای صنعتی 700 ریال محاسبه می شود که واحدهای صنعتی می توانند با استفاده از تکنولوژیهای جدید و کم مصرف و نیز انجام طرحهای مشابه CHP جهت تولید انرژی، ضمن بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتری را در واحدهای خود فراهم کنند.