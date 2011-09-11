دفاتر مدارس با طراحی و چاپ فرهنگ بومی در مریوان عرضه شد

مهدی شاکری صاحب و مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حفظ و حراست فرهنگ کردستان همواره یکی از دغدغه های مسئولان کردستان بوده است و در همین راستا در جهت حفظ ارزشهای بومی و محلی طراحی، چاپ و پخش دفاتر مدارس بر اساس فرهنگ بومی در سطح غرب کشور اجرایی شد.

وی اظهار داشت: بخش زیادی از دفاتر موجود که در آستانه بازگشایی مدارس در سطح استان و کشور عرضه می شود بر اساس فرهنگ غربی و یا کارتونهای بیگانگان تزئین و آراسته شده است لذا برای ارتقاء و شناساندن این فرهنگ غنی بومی به دانش آموزان ضمن اخذ نظارت اساتید بزرگ فرهنگی و هنری استان کردستان و انجام تحقیقات لازم عرضه دفاتر با ویژگی های بومی و محلی در شهر مریوان و استان کردستان در دستور کار قرار گرفت.

شاکری افزود: برای مقابله با این تهاجم فرهنگی بیگانگان شخصیت های مهم و فرهنگی استان کردستان برای معرفی هر چه بهتر به کودکان در قالب دفاتر مدارس مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون ای دفاتر با رو جلدهای "مه م وزین"، "سوما"، "چیروک"، "قوتابی شیرین و فه رهاد" در بازار فروش عرضه شده است.

وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود که مسئولان استان و شهرستان در سالهای آینده توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند و برای جلوگیری از ورود فرهنگ غربی از حرکت های این چنین حمایت کنند.