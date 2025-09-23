به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر قزلباش بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ برنامه متنوع در سطح شهرستان برای گرامیداشت این هفته تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها در محلات، مساجد، ادارات و مراکز فرهنگی برگزار می‌شود، افزود: جشنواره‌های «اسوه» و «مالک اشتر»، برگزاری نمایشگاه، مسابقات ورزشی، یادواره شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، تجمع بزرگ رزمندگان و عطرافشانی گلزار شهدا از جمله برنامه‌های شاخص این هفته به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه قائمشهر ادامه داد: دوران دفاع مقدس امروز به مدرسه‌ای بزرگ برای انتقال مفاهیم ارزشی تبدیل شده است؛ دورانی که سرشار از درس‌های ایثار، مقاومت و معنویت بوده و می‌تواند چراغ راه زندگی امروز جامعه باشد.

قزلباش یادآور شد: رزمندگان با وجود مشغله‌های شخصی و تحصیلی برای دفاع از دین خدا به میدان نبرد رفتند و این ایثار و ازخودگذشتگی الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به وحدت و همدلی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس تصریح کرد: هر زمان مردم در کنار هم بودند، توانستند بر مشکلات غلبه کنند. استقامت، اعتماد به نفس، توکل به خدا و اطاعت از رهبری از درس‌های مشترک دفاع مقدس و مقاومت‌های امروز ملت‌هاست.