قزلباش: ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی - اجتماعی در قائمشهر اجرا می‌شود

قائمشهر - فرمانده سپاه قائمشهر گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر قزلباش بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ برنامه متنوع در سطح شهرستان برای گرامیداشت این هفته تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها در محلات، مساجد، ادارات و مراکز فرهنگی برگزار می‌شود، افزود: جشنواره‌های «اسوه» و «مالک اشتر»، برگزاری نمایشگاه، مسابقات ورزشی، یادواره شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، تجمع بزرگ رزمندگان و عطرافشانی گلزار شهدا از جمله برنامه‌های شاخص این هفته به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه قائمشهر ادامه داد: دوران دفاع مقدس امروز به مدرسه‌ای بزرگ برای انتقال مفاهیم ارزشی تبدیل شده است؛ دورانی که سرشار از درس‌های ایثار، مقاومت و معنویت بوده و می‌تواند چراغ راه زندگی امروز جامعه باشد.

قزلباش یادآور شد: رزمندگان با وجود مشغله‌های شخصی و تحصیلی برای دفاع از دین خدا به میدان نبرد رفتند و این ایثار و ازخودگذشتگی الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به وحدت و همدلی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس تصریح کرد: هر زمان مردم در کنار هم بودند، توانستند بر مشکلات غلبه کنند. استقامت، اعتماد به نفس، توکل به خدا و اطاعت از رهبری از درس‌های مشترک دفاع مقدس و مقاومت‌های امروز ملت‌هاست.

