اینتر در ماراتن فوتبال شکست خورد/ پیروزی یووه و شکست رم

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید سری آ بعد از یک هفته تعویق به دلیل اعتصاب بازیکنان از این هفته آغاز شد که طی آن شب گذشته تیم های رم و اینتر مقابل حریفان خود مغلوب شدند و یوونتوس با اقتدار مقابل پارما پیروز شد.
در یکی از حساس ترین دیدارهای اینتر در حالی که 2 بر یک از پالرمو پیش بود با نتیجه 4 بر 3 مغلوب این تیم شد. رم نیز که در مهلت نقل و انتقالات بازیکنان زیادی را به خدمت گرفته بود و انتظارات را بالا برده بود در اولین قدم 2 بر یک مغلوب کالیاری شد. یوونتوس اما در اولین قدم بهتر از همه مدعیان ظاهر شد و با نتیجه 4 بر یک پارما را مغلوب کرد. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:
* یوونتوس 4 – پارما یک
گلها: اشتفان لیختن اشتاینر (15)، سیمونه په په ( 58)، آرتورو ویدال (73)، کلودیو مارکیزیو (83) برای یونتوس و سباستین جووینکو (90، پنالتی) برای پارما
* کاتانیا صفر – پارما صفر
* کیه وو 2 – ناوارو 2
گلها: سرجیو پلیسیر (5)، سیریل ترائو (25) برای کیه وو و فرانچسکو ماریانینی (26)، ماسیمو پاچی (86) برای ناوارو
* فیورنتینا 2 – بولونیا صفر
گلها: آلبرتو جیلاردینو (20)، آلسیو چرچی (47)
* جنوا 2 – آتالانتا 2
گلها: میگل ولوسو (6)، جیان دومنیکو مستو (55) برای جنوا و ماکسیمیلیانو موراتس (7، 42) برای آتالانتا
* لچه صفر – اودینزه 2
گلها: دوسان باستا (2)، آنتونیو دی ناتاله (16)
* رم یک – کالیاری 2
گلها: دانیله کونتی (68)، مصطفی ال کبیر (3+90) برای کالیاری و دانیله ده روسی (6+90) برای رم
* پالرمو 4 – اینتر 3
گلها: دیه گو میلیتو (33، 51 پنالتی)، دیه گو فورلان (90) برای اینتر و فابریتزیو میکولی (48، 86)، آبل هرناندز (54)، مائوریتسیو پینیا (88) برای پالرمو
جدول رده بندی:
1 – یوونتوس 3 امتیاز، تفاضل گل 3+
2 – ناپولی 3 امتیاز، تفاضل گل 2+
3 – فیورنتینا 3 امتیاز، تفاضل گل 2+
4 – اودینزه 3 امتیاز، تفاضل گل 2+
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18 – لچه بدون امتیاز، تفاضل گل 2-
19 – بولونیا بدون امتیاز، تفاضل گل 2-
20 – پارما بدون امتیاز، تفاضل گل 3-
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