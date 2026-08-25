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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

کرمان میزبان سی‌ و دومین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» شد

کرمان میزبان سی‌ و دومین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» شد

کرمان- سرداور سی‌ودومین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» از میزبانی جمعیت هلال احمر استان کرمان با حضور ۴۵٠ عضو جوان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فرشید، با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات با رویکرد استعدادیابی جوانان گفت: سی‌ودومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر به میزبانی جمعیت هلال احمر استان کرمان در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی مسابقات و شناسایی استعدادهای برتر جوانان در حال انجام است.

وی با اشاره به حضور ۴۵٠ عضو جوان خواهر و برادر در طی ٢ مرحله در این مسابقات افزود: این رقابت‌ها با هدف ارتقای سطح آمادگی و مهارت‌های امدادی جوانان و تقویت روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری در هفته سوم مهرماه سال جاری در شهر ماهان برگزار می‌شود.

فرشید، گفت: در این مسابقات، جوانان جمعیت هلال‌احمر در فضایی رقابتی و در عین حال دوستانه، توانمندی‌های خود را در بخش‌های مختلف امدادی و بشردوستانه و غیر امدادی به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های ارزیابی صحنه و مصدوم و احیای قلبی و ریوی، بانداژ و کنترل خونریزی، آتل‌بندی، حمل مصدوم بدون تجهیزات، حمل مصدوم با بک‌برد و اسکان اضطراری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه جوانان شرکت کننده و علاقه مند در بخش قرآن نیز با یکدیگر به رقابت می پردازند، تصریح کرد: بخش‌ کتبی و زبان انگلیسی این مسابقات نیز با محوریت نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، کمک‌های اولیه امدادی، کمک‌های اولیه روان‌شناختی و برپایی فضاهای دوستدار کودک برگزار خواهد شد.

وی در پایان افزود: این رقابت‌ها با حضور داوران و مربیان تخصصی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با تکیه بر دانش، مهارت، سرعت عمل و کار گروهی، توانمندی‌های خود را به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6927341

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