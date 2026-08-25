کرمان میزبان سی‌ و دومین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فرشید، با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات با رویکرد استعدادیابی جوانان گفت: سی‌ودومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر به میزبانی جمعیت هلال احمر استان کرمان در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی مسابقات و شناسایی استعدادهای برتر جوانان در حال انجام است.

وی با اشاره به حضور ۴۵٠ عضو جوان خواهر و برادر در طی ٢ مرحله در این مسابقات افزود: این رقابت‌ها با هدف ارتقای سطح آمادگی و مهارت‌های امدادی جوانان و تقویت روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری در هفته سوم مهرماه سال جاری در شهر ماهان برگزار می‌شود.

فرشید، گفت: در این مسابقات، جوانان جمعیت هلال‌احمر در فضایی رقابتی و در عین حال دوستانه، توانمندی‌های خود را در بخش‌های مختلف امدادی و بشردوستانه و غیر امدادی به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در بخش‌های ارزیابی صحنه و مصدوم و احیای قلبی و ریوی، بانداژ و کنترل خونریزی، آتل‌بندی، حمل مصدوم بدون تجهیزات، حمل مصدوم با بک‌برد و اسکان اضطراری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه جوانان شرکت کننده و علاقه مند در بخش قرآن نیز با یکدیگر به رقابت می پردازند، تصریح کرد: بخش‌ کتبی و زبان انگلیسی این مسابقات نیز با محوریت نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، کمک‌های اولیه امدادی، کمک‌های اولیه روان‌شناختی و برپایی فضاهای دوستدار کودک برگزار خواهد شد.

وی در پایان افزود: این رقابت‌ها با حضور داوران و مربیان تخصصی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با تکیه بر دانش، مهارت، سرعت عمل و کار گروهی، توانمندی‌های خود را به نمایش خواهند گذاشت.