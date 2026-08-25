طرح مهتاب، نیروگاه مجازی ۲۵۰۰ مگاواتی در کشور ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله داد ظهر سه شنبه در جمع نیروهای عملیاتی مدیریت برق چناران و در جریان بازدید از شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مهتاب به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعت برق برای عبور از ناترازی تبدیل شده است، اظهار کرد: با اقدامات انجام‌ شده در این حوزه، بیش از ۲۵۰۰ مگاوات از بار شبکه برق کشور کاهش یافته و این ظرفیت بدون مصرف سوخت، ایجاد آلایندگی و نیاز به احداث نیروگاه و تخصیص زمین، عملاً به یک «نیروگاه مجازی» در خدمت شبکه برق کشور تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر صنعت برق را یکی از مهم‌ترین نمادهای خدمت‌رسانی دولت به مردم دانست و اظهار کرد: شرایط جدید کشور بیش از گذشته ارزش و اهمیت انرژی را آشکار کرده و ضرورت دارد نگاه ما به مسئله ناترازی انرژی نیز تغییر کند.

وی افزود: نباید افزایش تولید را تنها راهکار رفع ناترازی بدانیم؛ چرا که بخشی از ناترازی ناشی از رشد مصرف است و اگر مصرف را مدیریت نکنیم، در رقابت میان تولید و مصرف، همواره مصرف پیشی خواهد گرفت.

اله داد در مدیریت مصرف گفت: کاهش ۴۰ مگاواتی بار شبکه در این شرکت، نمونه‌ای روشن از ظرفیت نیروگاه مجازی است که بدون مصرف سوخت و احداث تأسیسات جدید ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: اگر قرار بود این میزان ظرفیت از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین شود، با توجه به ضریب بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی، به حدود ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیاز داشتیم؛ بنابراین باید ارزش واقعی مدیریت مصرف و ظرفیت‌هایی را که از این طریق در شبکه آزاد می‌شود، به‌درستی بشناسیم.

وی تصریح کرد: مدیریت مصرف می‌تواند با هزینه و زمان بسیار کمتر از توسعه فیزیکی شبکه، ظرفیت قابل توجهی آزاد کند و از تحمیل هزینه‌های جدید برای احداث و توسعه تأسیسات، نصب ترانسفورماتورها و افزایش ظرفیت شبکه جلوگیری کند.

اله داد با قدردانی از نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: بخش مهمی از این دستاوردها حاصل تلاش نیروهای فداکار، متخصص و هوشمندی است که در شرکت‌های توزیع و در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به کاهش بیش از ۲۵۰۰ مگاواتی بار شبکه کشور خاطرنشان کرد: این ظرفیت بدون اختصاص زمین، مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی ایجاد شده است و این همان ارزش واقعی «نیروگاه مجازی» در صنعت برق است.

وی همچنین از رویکرد شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در تعریف «شاخص آچار به دستی» برای نیروهای عملیاتی تقدیر کرد و گفت: تخصص، مهارت و تلاش نیروهای فنی و عملیاتی باید در نظام پرداخت و مشوق‌های بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این نیروها سرمایه اصلی صنعت برق در میدان هستند.

اله داد با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های سوخت و گاز، در سال‌های آینده باید با کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری، از ظرفیت‌های موجود شبکه حداکثر استفاده را ببریم.

مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های جدید همچنان ضروری است، اما در کنار توسعه تولید و شبکه، باید ظرفیت «نیروگاه مجازی» حاصل از مدیریت مصرف را نیز به‌عنوان راهکاری سریع، کم‌هزینه و بدون نیاز به سوخت و زمین، بیش از گذشته جدی بگیریم.