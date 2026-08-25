هفته دولت باید موعد بازخوانی کارنامه و تجدید عهد دولت با مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت هفته دولت، با گرامیداشت یاد و راه شهیدان رجایی و باهنر، ضمن تأکید بر ضرورت توجه فوری به معیشت مردم و بازسازی اعتماد عمومی، ۱۴ محور و راهکار را برای حل ملموس مشکلات مردم بر اساس اولویت‌های کشور ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شد.

این حزب همچنین تأکید کرد که هفته دولت باید از یک مناسبت تقویمی فراتر رفته و به فرصتی برای سنجش عملکرد دولت، اصلاح مسیرها و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای کاهش فشار از زندگی مردم تبدیل شود. متن اینن بیانیه بدین شرح است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

هفته دولت، یادآور نام و راه شهیدان والامقام رجایی و باهنر و فرصتی برای تجلیل از همه کارکنان و مدیران صدیق و خدوم نظام جمهوری اسلامی است، اما در شرایط خطیر امروز کشور، هفته دولت نمی‌تواند صرفاً یک مناسبت تقویمی و مراسمی باشد.

هفته دولت باید موعد بازخوانی کارنامه، تشخیص اولویت‌ها، اصلاح مسیرها و تجدید عهد دولت با مردم باشد.

ایران امروز در عین برخورداری از ظرفیت‌های عظیم انسانی، علمی، اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی، با مسائل و چالش‌هایی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند تصمیم‌های بزرگ، مدیریت منسجم، عقلانیت اجرایی، شجاعت اصلاحی و بازسازی اعتماد عمومی است.

حزب مؤتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دولت، بر این باور است که مهم‌ترین سرمایه کشور، در عبور از شرایط دشوار، اعتماد و همراهی مردم است و این سرمایه تنها با کارآمدی، عدالت، صداقت، پاسخگویی و مشاهده آثار مملوس خدمت در زندگی مردم حفظ خواهد شد. از این منظر، نکات زیر را به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات و ملاحظات ملی مطرح می‌کنیم:

۱. دولت باید مسئله‌محور باشد نه صرفاً برنامه‌محور: ملاک ارزیابی دولت، تعداد برنامه‌ها و جلسات نیست، حل مسائل واقعی مردم و ایجاد تغییر ملموس در زندگی آنان است.

۲. اقتصاد و معیشت، خط مقدم حکمرانی است: تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، دشواری تأمین مسکن و فشار هزینه‌های زندگی، مسائلی نیستند که بتوان آن‌ها را به آینده موکول کرد.

۳. هشدار جدی درباره انباشت فشار اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن: حزب مؤتلفه اسلامی با صراحت و از سر دلسوزی نسبت به آینده کشور هشدار می‌دهد که تداوم و انباشت فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و احساس بی‌افقی معیشتی، می‌تواند به شکل‌گیری نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود. مردم باید احساس کنند که دولت، فشارهای آنان را می‌بیند، می‌فهمد و برای کاهش آن اقدام می‌کند.

۴. ثبات اقتصادی، مقدمه اعتماد عمومی است: اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر منطق اقتصادی است. سیاست‌های متناقض و تصمیمایت کوتاه‌، هزینه بی ثباتی را مستقیماً به مردم منتقل می‌کند.

۵. مبارزه با فساد باید از برخورد پسینی به پیشگیری هوشمندانه تبدیل شود: شفافیت، هوشمندسازی، حذف امضاهای طلایی، مدیریت تعارض منافع و اصلاح فرآیندهای فسادزا، باید در متن حکمرانی قرار گیرد.

۶. کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت: در شرایط فشار اقتصادی، دولت باید الگوی صرفه‌جویی را از خود آغاز کند؛ از کنترل هزینه‌های جاری و سفرهای غیرضروری گرفته تا سامان‌دهی شرکت‌های دولتی، کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از چارچوب. صرفه‌جویی زمانی پذیرفتنی است که از سطح مدیریت آغاز شود، نه از خدمات ضروری مردم.

خانم هادی زاده موتلفه: ۷. شایسته‌سالاری باید بر ملاحظات جناحی غلبه کند: کشور به همه نیروهای توانمند، متخصص، پاکدست و کارآمد نیاز دارد. ایران بزرگتر از آن است که مدیریت آن در حصارهای جناحی و گروهی محدود شود.

۸. اصلاح نظام اداری باید به یک پروژه ملی تبدیل شود: دولت کارآمد، دولتی است که مردم برای دریافت خدمت ساده، گرفتار بروکراسی، امضاهای متعدد و فرآیندهای فرسایشی نشوند.

۹. تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی باید امنیت و ثبات داشته باشد: سرمایه‌گذار و تولیدکننده نباید قربانی بی‌ثباتی مقررات، تصمیمات ناگهانی و بوروکراسی فلج شود. اقتصاد مولد، موتور اشتغال و پایه استقلال اقتصادی کشور است.

۱۰. سرمایه اجتماعی را باید همچون یک سرمایه ملی صیانت کرد: اعتماد عمومی با تبلیغات ساخته نمی‌شود. با صداقت، کارآمدی، عدالت، پاسخگویی و وفای به عهد وعده‌ها شناخته می‌شود.

۱۱. مسئله حجاب و صیانت از هویت فرهنگی جامعه نباید به حال خود رها شود: حزب مؤتلفه اسلامی بر این باور است که حجاب در جامعه اسلامی و شیعی ایران، صرفاً یک موضوع فردی یا ظاهری نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه است.

وضعیت موجود در بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه گسترش برخی مظاهر بسیار متعارف پوشش و در مواردی مرزهای آشکار برهنگی در فضای عمومی و هویت جامعه اسلامی ایران، فاصله‌ای جدی پیدا کرده است.

۱۲. وفاق ملی باید از شعار به رفتار حکمرانی تبدیل شود: وفاق به معنای حذف اختلاف نظر نیست، بلکه یعنی جریان‌های مختلف، در مسائل بنیادین کشور بر سر منافع ملی، امنیت، تمامیت ارضی، پیشرفت و آینده ایران همکاری شوند.

۱۳. دولت باید از ظرفیت همه نهادهای کشور استفاده کند: در شرایط پیچیده امروز، دولت نباید همه مسائل را به تنهایی مدیریت کند. استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای تخصصی و نظارتی می‌تواند کیفیت حکمرانی را ارتقا دهد.

۱۴. گفت‌وگوی مستمر با مردم و نخبگان: دولت باید از حالت واکنشی خارج شود و با تشکل‌های صنفی، دانشگاهیان، کارآفرینان، کارگران و رسانه‌ها گفت‌وگوی منظم داشته باشد. شنیدن نقدها، نشانه ضعف نیست؛ یکی از ابزارهای اصلاح سیاست‌گذاری است.



دولت در شرایط فشار اقتصادی، بیش از هر چیز به تمرکز، شفافیت، انضباط، تصمیم‌گیری کارشناسی و ارتباط صادقانه با مردم نیاز دارد. اگر قرار باشد هفته دولت معنای واقعی داشته باشد، باید از سطح مراسم و گزارش عبور کند و به فرصتی برای سنجش تعهد دولت به کاهش هزینه‌های مردم، افزایش کارآمدی و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود.