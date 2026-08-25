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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

دستور جمع‌آوری فوری مکمل «اسلیپ‌مد بی‌اس‌کی» صادر شد

دستور جمع‌آوری فوری مکمل «اسلیپ‌مد بی‌اس‌کی» صادر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: مکمل «اسلیپ‌مد بی‌اس‌کی ۶ میلی‌گرم بلوبری/۶۰» متعلق به شرکت بنیان سلامت کسری، مشمول فراخوان جمع‌آوری فوری از سطح بازار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این اقدام در پی اجرای برنامه کنترل کیفی محصولات طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک و غذای ویژه پس از ورود به بازار (PMQC) و گزارش عدم انطباق مقدار ماده مؤثره با مقدار ادعا شده در برچسب محصول انجام شده است.

محصول مشمول فراخوان، مکمل «اسلیپ‌مد بی‌اس‌کی ۶ میلی‌گرم بلوبری/۶۰» با سری ساخت M۶۰۳۰۱ و تاریخ انقضای ۳۰/۱۲/۱۴۰۶ است که عدم انطباق در نتایج مقدار ملاتونین آن تأیید شده است.

بر این اساس، سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری محصول مذکور از سطح عرضه اقدام و نتایج اقدامات انجام‌شده را همراه با مستندات مربوطه گزارش کنند.

این فراخوان در راستای نظارت پس از ورود محصولات به بازار و با هدف اطمینان از انطباق فرآورده‌های مکمل با الزامات کیفی و مشخصات درج‌شده روی برچسب انجام شده است.

کد مطلب 6927340
حبیب احسنی پور

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