به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این اقدام در پی اجرای برنامه کنترل کیفی محصولات طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک و غذای ویژه پس از ورود به بازار (PMQC) و گزارش عدم انطباق مقدار ماده مؤثره با مقدار ادعا شده در برچسب محصول انجام شده است.

محصول مشمول فراخوان، مکمل «اسلیپ‌مد بی‌اس‌کی ۶ میلی‌گرم بلوبری/۶۰» با سری ساخت M۶۰۳۰۱ و تاریخ انقضای ۳۰/۱۲/۱۴۰۶ است که عدم انطباق در نتایج مقدار ملاتونین آن تأیید شده است.

بر این اساس، سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری محصول مذکور از سطح عرضه اقدام و نتایج اقدامات انجام‌شده را همراه با مستندات مربوطه گزارش کنند.

این فراخوان در راستای نظارت پس از ورود محصولات به بازار و با هدف اطمینان از انطباق فرآورده‌های مکمل با الزامات کیفی و مشخصات درج‌شده روی برچسب انجام شده است.