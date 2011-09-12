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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۲

استاد حقوق دانشگاه استنفورد در گفتگو با مهر: ادیان توحیدی بر عدالت، صلح و عدم تبعیض تأکید دارند

استاد حقوق دانشگاه استنفورد در گفتگو با مهر: ادیان توحیدی بر عدالت، صلح و عدم تبعیض تأکید دارند

استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد با اشاره به اینکه ادیان جوابگوی نیازهای اساسی فردی و اجتماعی انسان هستند، گفت: ادیان توحیدی بر ارزشهای اخلاقی چون عدالت، صلح، کرامت و منزلت انسانی، خیر و عدم تبعیض تأکید دارند و پیروان خود را به برقراری چنین ارزشهایی دعوت می‌کنند.

دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه در مورد ارزشهای اساسی در دین اسلام به خبرنگار مهر گفت: ادیان جوابگوی نیازهای اساسی فردی و اجتماعی انسان هستند.

وی افزود: ادیان پاسخگو به نیازهایی هستند که پیروان آن در مکاتب دیگر نمی‌توانند چنین پاسخهایی را دریافت کنند. در واقع ادیان الهی نیازهایی از بشر را پاسخ می‌دهند که مکاتب غیرالهی چنین توانی را ندارند.
 
این فیلسوف سیاسی در ادامه یادآور شد: ادیان توحیدی بر ارزشهای اخلاقی چون عدالت، صلح، کرامت و منزلت انسانی، خیر و عدم تبعیض تأکید دارند و پیروان خود را به برقراری چنین ارزشهایی دعوت می‌کنند.
 
مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه تأکید کرد: اینکه چه قرائتهایی از اصول ادیان صورت می‌گیرد و اینکه این قرائتها منافع چه گروههایی را تأمین می‌کند بحث دیگری است.
 
کوهن تصریح کرد: به هر میزان که ادیان توان پاسخگویی به نیازهای فزاینده بشر را داشته باشند مورد توجه پیروان و نودینان قرار می‌گیرند. پیروان ادیان هر روز با پرسشهای فزاینده و زیادی مواجه هستند که پاسخ آنها را در ادیان جستجو می‌کنند.
عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا در پایان یادآور شد: عدم پاسخگویی به چنین پرسشهایی پیروان ادیان را به سوی منابع دیگر پاسخگویی رهنمون خواهد شد و آنها نیازهای خود را از مسیر دیگر پی خواهند گرفت.
کد مطلب 1405399

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