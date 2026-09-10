به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی در جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان قم اظهار کرد: صنعت پوشاک ایران با وجود چالش‌های موجود، امروز از زیرساخت‌ها و توان تولیدی مناسبی برخوردار است و حضور گسترده برندهای ایرانی در مراکز تجاری کشور، نشانه تقویت جایگاه تولید داخلی در بازار است.

وی افزود: در بخش‌های مختلف زنجیره تولید، از نخ و پارچه تا تولید پوشاک، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور شکل گرفته و برخی تولیدکنندگان ایرانی از نظر کیفیت و قیمت، توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای را دارند.

گرجی با اشاره به ظرفیت‌های قم در حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی گفت: بازار محلی، ظرفیت گردشگری و زیارتی و حضور تولیدکنندگان فعال، فرصت مناسبی برای توسعه این حوزه در استان ایجاد کرده است و با اجماع دستگاه‌های مرتبط می‌توان این ظرفیت را به یک پروژه عملیاتی تبدیل کرد.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر اجرای قانون ساماندهی مد و لباس گفت: وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگ‌سازی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های عرضه باید با رویکرد هم‌افزایی دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر در اصفهان، بر استفاده از ظرفیت استان قم و حمایت از استعدادهای جوان تأکید کرد و گفت: باید فاصله میان جشنواره و بازار با کمک مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، تولیدکنندگان و شبکه عرضه کاهش یابد.

گرجی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت بر رویدادهای مد و لباس اظهار کرد: همه رویدادها، صرف‌نظر از مرجع صادرکننده مجوز، باید از نظر محتوا و نحوه برگزاری با قوانین و ضوابط فرهنگی کشور منطبق باشند و در صورت تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

وی در پایان گفت: آینده صنعت پوشاک ایران با اتکا به توان تولیدکنندگان، ظرفیت‌های داخلی و همکاری دستگاه‌های مختلف، می‌تواند روشن‌تر از امروز باشد و این مسیر باید با محوریت هویت ایرانی و اسلامی دنبال شود.