به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این فراخوان که با مشارکت وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، مرکز مدیریت راهبرداری افتا، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته برگزار میشود، با هدف تأمین نیازهای حیاتی کشور در حوزههای حساس احراز هویت، مخابرات نسل جدید و زیرساختهای پولی و بانکی تدوین شده است.
این طرح ملی بر سه محور اصلی تمرکز دارد که شامل طراحی و تجاریسازی تراشه Secure Element برای اسناد شناسایی و امضای دیجیتال، توسعه سیمکارتهای نسل جدید برای ارتقای شبکه ارتباطی و همچنین طراحی تراشه TPM جهت تأمین امنیت سختافزاری سیستمها است.
شرکتکنندگان در این فراخوان موظفند فرآیند توسعه را با رعایت استانداردهای دقیق فنی پیش ببرند که شامل ارائه کدهای RTL تأیید شده، گزارشهای تحلیل عملکرد و توان، و مستندات دقیق طراحی فیزیکی از جمله فایلهای GDSII و گزارشهای DRC و LVS خواهد بود. علاوه بر این، خروجیهای نهایی باید شامل تحلیلهای مربوط به اطمینانپذیری مانند بررسیهای الکترواستاتیک (ESD)، ملزومات باندینگ و بستههای کامل تست و ارزیابی از جمله برد ارزیابی و نرمافزارهای راهاندازی باشد تا اطمینان حاصل شود که محصول نهایی قابلیت تولید انبوه و استفاده در بازار را دارد.
یکی از برجستهترین ویژگیهای این فراخوان، شبکه حمایت همهجانبهای است که برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است. معاونت علمی علاوه بر پرداخت کمکهزینههای طراحی و نمونهسازی، از طریق تسهیل در فرآیند مناقصات و ارائه خدمات تست، مسیر بازارسازی را برای این شرکتها هموار میکند. در همین راستا، صندوقهای حمایت از صنایع پیشرفته و نوآوری، با تأمین سرمایه در گردش برای تولید انبوه و ارائه تسهیلات به خریداران محصولات بومی، چالشهای مالی تولید را پوشش خواهند داد. همچنین وزارت صمت و وزارت ارتباطات با ارائه مشوقهای تعرفهای و تسهیل در صدور مجوزها، و بانک مرکزی و مرکز افتا با تأییدیه های امنیتی و عملیاتی، بستری مناسب برای ورود این محصولات به چرخه اقتصادی فراهم میسازند.
در خصوص حقوق مالکیت معنوی، در این فراخوان تأکید شده است که کلیه دستاوردها، از جمله کدهای HDL، بلوکهای IP و اسرار فنی متعلق به خود طراح خواهد بود؛ با این وجود، طراحان موظفاند جهت حفظ سرمایههای ملی، مستندات فنی خود را جهت ثبت در بانک داراییهای فکری تراشه در اختیار مرکز ملی پیشران قرار دهند.
متقاضیان علاقهمند میتوانند از تاریخ ۱ تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه ncdc.isti.ir نسبت به ثبتنام و ارسال طرحهای خود در قالب طرح پیشنهادی اقدام نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات تکمیلی و مطالعه رفع ابهامات، امکان تماس با مسئولان پاسخگو از طریق شمارههای ۰۲۱۸۸۲۱۵۸۷۸ و ۰۹۳۷۶۳۴۵۳۵۹ در دسترس قرار گرفته است.
اسناد پشتیبان فراخوان:
نظر شما