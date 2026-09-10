آمادگی ۱۹۰۵ واحد آموزشی برای آغاز سال تحصیلی در ایلام

ایرج زینی وند در گفتگو با با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان ایلام ۱۱ هزار و ۵۰۰ معلم دارد، اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد آنان ساماندهی شده و ابلاغ و محل کارشان مشخص شده است؛ این اقدام، گامی مؤثر در جهت آغاز منظم و بی‌دغدغه سال تحصیلی جدید محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱۴ هزار دانش‌آموز در مراکز دولتی و ۱۶ هزار دانش‌آموز در مراکز غیردولتی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به نرخ رشد جمعیتی در استان، پیش‌بینی‌های لازم برای پذیرش دانش‌آموزان پایه‌های ورودی انجام شده و تمامی مراکز آموزشی از کودکستان تا دبیرستان، آماده استقبال از دانش‌آموزان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن همه ضوابط و دستورالعمل‌های بازگشایی مدارس، تلاش شده تا شرایط مناسبی برای حضور دانش‌آموزان در مدارس فراهم شود، خاطرنشان کرد: مجموعه دانش‌آموزان در مراکز دولتی و غیردولتی، به انضمام مراکز کودک و پیش‌دبستانی، تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و تربیتی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای شروع سال تحصیلی با کیفیت مطلوب انجام شده، گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت اولیا، شاهد آغاز سال تحصیلی پویا و بانشاط در استان باشیم و امسال مهرماه متفاوت‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.