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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

توسعه فیبر نوری در ایلام؛ ۶۷ کیلومتر شبکه جدید اجرا شد

توسعه فیبر نوری در ایلام؛ ۶۷ کیلومتر شبکه جدید اجرا شد

ایلام - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام از اجرای ۶۷ کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان با حمایت مخابرات خبر داد.

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح با همکاری مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت به اجرا درآمده، تصریح کرد: با تکمیل این شبکه، مشکلات ارتباطی استان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این اقدام، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال در استان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات با اشاره به اینکه اجرای شبکه فیبر نوری، نقش کلیدی در افزایش سرعت انتقال داده و بهبود کیفیت اینترنت دارد، خاطرنشان کرد: با توسعه این شبکه، کاربران در مناطق شهری و روستایی استان، از ارتباطات پایدار و سریع‌تری برخوردار خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه فیبر نوری، زیرساخت اصلی برای هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال است، گفت: امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد تحول دیجیتال در استان و افزایش رضایت کاربران باشیم.

کد مطلب 6942982

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