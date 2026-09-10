توسعه فیبر نوری در ایلام؛ ۶۷ کیلومتر شبکه جدید اجرا شد

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح با همکاری مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت به اجرا درآمده، تصریح کرد: با تکمیل این شبکه، مشکلات ارتباطی استان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این اقدام، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال در استان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات با اشاره به اینکه اجرای شبکه فیبر نوری، نقش کلیدی در افزایش سرعت انتقال داده و بهبود کیفیت اینترنت دارد، خاطرنشان کرد: با توسعه این شبکه، کاربران در مناطق شهری و روستایی استان، از ارتباطات پایدار و سریع‌تری برخوردار خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه فیبر نوری، زیرساخت اصلی برای هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال است، گفت: امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد تحول دیجیتال در استان و افزایش رضایت کاربران باشیم.