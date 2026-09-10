خسارت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی سیل و بارندگی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین ساجدینیا صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیلزده مازندران با اشاره به روند ارزیابی خسارتهای ناشی از بارندگی و طوفان اخیر اظهار کرد: تیمهای ارزیابی در کمتر از ۲۴ ساعت در مناطق آسیبدیده حاضر شدند و برآوردهای اولیه را انجام دادند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتشده تاکنون، حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خسارت در بخشهای مختلف استان مازندران شناسایی شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه هنوز ارزیابی خسارتها به پایان نرسیده است، ادامه داد: احتمال دارد با مراجعه بیشتر مردم و تکمیل بررسیها، بهویژه در بخشهایی که آثار خسارت آنها با تأخیر نمایان میشود، رقم اعلامشده افزایش یابد.
ساجدینیا تصریح کرد: برخی خسارتها ممکن است در روزهای آینده و حتی با بروز نشست یا آسیبهای سازهای در منازل و ساختمانها مشخص شود، بنابراین ارزیابیها همچنان ادامه خواهد داشت.
وی همچنین درباره روند جبران خسارتها گفت: منابع و تسهیلات لازم برای جبران خسارتها در حال پیگیری است و موضوع برای طرح در هیئت دولت دنبال خواهد شد تا اقدامات لازم برای کمک به آسیبدیدگان انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ظرفیت بیمهها نیز گفت: اقدامات لازم از سوی شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت آغاز شده و بخشی از پرداختها نیز در فاصله کوتاهی پس از وقوع حادثه در حال انجام است.
ساجدینیا در جریان این بازدید از مناطق آسیبدیده بابلسر و بهنمیر، روند امدادرسانی، ارزیابی خسارت و اقدامات انجامشده برای حمایت از آسیبدیدگان ناشی از سیلاب و بارندگی اخیر را بررسی کرد.
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