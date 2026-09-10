به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در آزمون عملی رشته های تحصیلی مجموعه های امتحانی هنر در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که هزینه اعلام علاقمندی را در تاریخ مقرر واریز کرده اند، می توانند برای اطلاع از آزمون های تشریحی، پروژه و سایر مراحل از روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ براساس توضیحات ذیل اقدام کنند.

عدم شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل های انتخابی مربوط تلقی می شود.

الف) آزمون پروژه عملی کد مجموعه‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵:

پروژه عملی کد مجموعه‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ برای افراد مجاز به انتخاب رشته دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) که حداقل یکی از کدرشته محل‌های رشته‌های تحصیلی پروژه‌دار را انتخاب کرده (منحصراً دوره‌های روزانه و نوبت دوم) و هزینه برگزاری آزمون تشریحی یا عملی خود را هم‌زمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده‌اند، برگزار خواهد شد.

برای آن دسته از متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت است. ضمناً برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است. آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. همچنین برگ راهنما و کارت ورود به جلسه آزمون از دو روز قبل از آزمون از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قابل دریافت است.

تبصره ۱: نظر به اینکه در کد مجموعه امتحانی «۱۳۵۲- معماری» سه پروژه عملی یا تشریحی برگزار می‌شود، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژه‌های ذیربط، یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته می‌شود و لازم است با توجه به کدرشته‌محل‌های انتخابی بابت هر یک از پروژه‌های مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه جداگانه اقدام کنند.

تبصره ۲: منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه رشته کارگردانی نمایش از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۷ به شرح زیر است که داوطلبان باید تمامی منابع معرفی شده را مطالعه کنند: : ۱ - سهراب کشی (نویسنده: بهرام بیضایی)، ۲ - بی شیر و شکر (نویسنده: حمید امجد)، ۳- گزارش خواب (نویسنده: محمد رضایی راد)، ۴- گلن گری و گلن راس (نویسنده: دیوید مامت)، ۵- آتش سوزی ها (نویسنده: وَجدی مُعَوَد)، ۶- زخم های عمیقِ زمینِ بازی (نویسنده: راجیو جوزف).

آزمون تشریحی متقاضیان کدمجموعه های امتحانی مندرج در جدول زیر مطابق توضیحات این جدول برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه خود را از درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش چاپ کنند. نشانی محل برگزاری آزمون در کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

جدول اطلاعات کد مجموعه‌های امتحانی دارای پروژه آزمون تشریحی

متقاضیان واجد شرایط در صورتی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در روز قبل از برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با شماره تلفن ۳۶۱۸۲۳۸۴ - ۰۲۶ تماس بگیرند.

ب) نمایش عروسکی کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۶، بازیگری از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۷، عکاسی از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۸، مجسمه سازی از کدمجموعه امتحانی ۱۳۵۸ و مجموعه موسیقی کد مجموعه امتحانی ۱۳۶۰

همه متقاضیان رشته های مندرج در بند ب باید ۲۴ ساعت قبل از حضور در محل برگزاری آزمون عملی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه از تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

۱- آزمون عملی رشته نمایش عروسکی کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۶:

مصاحبه و آزمون پروژه عملی نمایش عروسکی از کدمجموعه امتحانی ۱۳۵۶ در روز سه شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ (به شرح ذیل) به نشانی تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دپارتمان تئاتر برگزار می شود.

ترتیب مراجعه برای آزمون: نام خانوادگی از «الف» (مثل آتشبار) تا «ش» (مثل شهنازی) ساعت ۸ صبح، نام خانوادگی از «غ» (مثل غضنفری) تا «ی» (مثل یادواره) ساعت ۱۳ بعدازظهر.

متقاضیان آزمون عملی این رشته ها لازم است برای دریافت نوبت، از ساعت ۷:۳۰ صبح روز آزمون برای نوبت اول و از ساعت ۱۲ برای روز آزمون برای نوبت دوم در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

متقاضیان این رشته لازم است ۵ عنوان نمایشنامۀ زیر را مطالعه و تحلیل کنند:

عناوین نمایشنامه ها: ۱- فعل (محمد رضایی راد)، ۲- دشمن مردم (ایبسن)، ۳- خسیس (مولیر)، ۴- بازیگر تراژدی علیرغم میل باطنی خود (چخوف)، ۵- شب هزار و یکم (بهرام بیضایی).

ضروری است متقاضیان مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ذیل را در جلسه آزمون همراه داشته باشند:

۱- بروشور یا پوستر فعالیت های هنری ۲- آماده داشتن قطعه ای برای اجرا.

مواردی که متقاضیان لازم است در آزمون رعایت کنند

سوابق کاری خود را به شکل مکتوب (رزومه پژوهشی - هنری، عکس و مدارک) همراه داشته باشند. دیدن فیلمِ کارها به عنوان سابقۀ اجرایی در محل آزمون مقدور نیست.

تحلیل کل آثار اعلام شده لازم است توسط متقاضی آماده و در جلسه مصاحبه به داوران ارائه شود.

متقاضی لازم است اجرای عروسکی یکی از آثار را به صورت انفرادی آماده کند (تمامی امور اجرایی توسط خود متقاضی به تنهایی انجام گیرد).

اثر انتخابی لازم است حداکثر در ده دقیقه اجرا شود.

اجرا می تواند برداشتی کلی از نمایشنامه یا بخشی از آن باشد.

آوردن وسایل موردنیاز به عهده متقاضی است.

۲- آزمون عملی رشته بازیگری از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۷ :

مصاحبه و آزمون پروژه عملی بازیگری از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۷ مطابق جدول ذیل در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به به نشانی تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دپارتمان تئاتر برگزار می شود.

داوطلبان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه از ساعت ۷:۳۰ صبح روز آزمون برای نوبت اول و از ساعت ۱۲ برای نوبت دوم در حوزه آزمون حضور داشته باشند.

زمان مصاحبه و آزمون عملی به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵: از حرف «الف» مثل آتشبار تا حرف «چ» مثل چیتگر ساعت ۸ صبح/ از حرف «ح» مثل حسامی تا حرف «ص» مثل صفری ساعت ۱۲ بعد از ظهر

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵: از حرف «ط» مثل طاهری تا حرف «م» مثل میرفندرسکی ساعت ۸ صبح/ از حرف «ن» مثل نادمی تا حرف «ی» مثل یوسفی ساعت ۱۲ بعد از ظهر

ضروری است متقاضیان مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ذیل را در جلسه آزمون همراه داشته باشند:

۱- بروشور یا پوستر فعالیت های هنری ۲- اصل کتاب، نمایشنامه، داستان، نقد، یادداشت و مقاله در حوزه هنرهای بازیگری.

متقاضیان این رشته لازم است مستندات و مدارک مربوط به سوابق بازیگری (مانند بروشور، پوستر یا عکس) و دیگر فعالیت های تئاتری اعم از آموزشی، پژوهشی و هنری خود را ارائه کنند.

آمادگی برای اجرای یک قطعه نمایش به صورت بداهه.

اجرای یک قطعۀ منتخب به شرح زیر:

۱- خانم ها لازم اسدت تک گویی «لیدی مکبث» در نمایشنامه «مکبث» اثر ویلیام شکستیر ترجمه علاء الدین پازارگادی را بازی و اجرا کنند. ۲- آقایان لازم است دیالوگ های «هملت» از نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکستیر ترجمه مسعود فرزاد را به نمایش درآورند.

اجرای این تک گویی برای همه متقاضیان این بخش ضروری است. (متن تک گویی به صورت کامل در اطلاعیه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور درج شده است.)

۳- آزمون عملی رشته عکاسی از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۸

مصاحبه و آزمون پروژه عملی عکاسی از کد مجموعه امتحانی ۱۳۵۸ مطابق جدول ذیل در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به به نشانی تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دانشکده هنرهای تجسمی، نگارخانه دانشکده هنرهای تجسمی برگزار می شود.

متقاضیان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه از ساعت ۷:۳۰ صبح روز آزمون برای نوبت اول و از ساعت ۱۲ برای نوبت دوم در حوزه آزمون حضور داشته باشند.

زمان مصاحبه و آزمون عملی به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵: از حرف «الف» مثل آتشبار تا حرف «ذ» مثل ذاکری ساعت ۸ صبح - خواهران/ از حرف «ر» مثل رفتاری تا حرف «ک» مثل کیهانی ساعت ۱۳ بعد از ظهر - خواهران.

جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵: از حرف «گ» مثل گهواره تا حرف «ی» مثل یونسی ساعت ۱۳ بعداز ظهر - خواهران/ همه متقاضیان آقا ساعت ۸ صبح.

متقاضیان شرکت در آزمون نیمه متمرکز (مصاحبه تخصصی) رشته عکاسی، لازم است در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

- اصل مدرک شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه)

- پرینت کارت ورود به جلسه

- رزومه فعالیت های عکاسی و هنری (متکی بر مدارک و گواهی های مربوطه به صورت فیزیکی)

- ارائه آثار عکاسی (پورتفولیو) ضبط شده بر روی گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ شخصی یا پرینت بر روی کاغذ معمولی.

۴- آزمون عملی رشته مجسمه سازی از کدمجموعه امتحانی ۱۳۵۸:

مصاحبه و آزمون پروژه عملی مجسمه سازی از کدمجموعه امتحانی ۱۳۵۸ در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ به نشانی تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دانشکده هنرهای تجسمی، نگارخانه دانشکده هنرهای تجسمی برگزار می شود.

متقاضیان آزمون عملی این رشته ها لازم است برای دریافت نوبت، از ساعتِ ۷:۳۰ صبحِ روزِ آزمون برای نوبت اول و از ساعت ۱۲ برای نوبت دوم در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

زمان مصاحبه و آزمون عملی به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۵ شهریور همه متقاضیان خانم و آقا از ساعت ۸ صبح برای شروع ثبت نام.

- آزمون مجسمه سازی شامل دو بخش مصاحبه و کار عملی با گل است.

متقاضیان شرکت در آزمون نیمه متمرکز (مصاحبه تخصصی) رشته مجسمه سازی، لازم است در روز مصاحبه و انجام آزمون کار عملی مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

- اصل مدرک شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه)

- پرینت کارت ورود به جلسه

- ابزار اولیه کار با گِل

- رزومه فعالیت های هنری در زمینه مجسمه سازی و هنرهای تجسمی مرتبط ( متکی بر مدارک و گواهی های مربوطه به صورت فیزیکی)

- ارائه آلبوم آثار (پورتفولیو) ضبط شده بر روی گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ شخصی یا پرینت بر روی کاغذ معمولی.

۵- آزمون عملی مجموعه موسیقی (آهنگسازی- نوازندگی موسیقی ایرانی- نوازندگی موسیقی کلاسیک- موسیقی شناسی) کد مجموعه امتحانی ۱۳۶۰:

مصاحبه و آزمون پروژه عملی مجموعه موسیقی از کدمجموعه امتحانی ۱۳۶۰ مطابق جدول ذیل در روزهای ۲۳ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ به نشانی تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دانشکده معماری برگزار می شود.

متقاضیان آزمون عملی این رشته ها لازم است برای دریافت نوبت، از ساعتِ ۷:۳۰ صبحِ روزِ آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

جدول زمان مصاحبه و آزمون عملی

شیوه‌نامه آزمون عملی کارشناسی ارشد مجموعه موسیقی (کدمجموعه امتحانی ۱۳۶۰)

۱- آزمون سرایش، شنوایی و اجرا:

برای داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

الف) سرایش: خواندن ملودی در گام‌های ماژور، مینور یا مُدهای ایرانی

ب) شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک

ج) ریتم‌خوانی (اوزان ساده و ترکیبی)

برای داوطلبان رشته نوازندگی موسیقی کلاسیک

الف) سرایش: خواندن ملودی در گام‌های ماژور و مینور

ب) شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک

ج) ریتم‌خوانی (اوزان ساده و ترکیبی)

برای داوطلبان رشته آهنگسازی

الف) سرایش: خواندن ملودی در گام‌های ماژور و مینور

ب) شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک و آکوردهای سه‌صدایی

ج) پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره های باروک، کلاسیک، رومانتیک یا مدرن (تنها یک دوره کافی است.)

برای داوطلبان رشته موسیقی‎شناسی

الف) سرایش: خواندن ملودی در گام‌های ماژور، مینور یا مُدهای ایرانی

ب) شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک

ج) ریتم‌خوانی (اوزان ساده و ترکیبی)

د) اجرای موسیقی (آوازخوانی و یا نواختن یکی از سازهای موسیقی ایرانی، کلاسیک یا محلی)

۲- آزمون تخصصی:

برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی

ساز تخصصی: (سازهای تار، سه‎تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک)

(الف) ردیف‌نوازی: انتخاب و آمادگی اجرای دو دستگاه و دو آواز (یا سه دستگاه) توسط داوطلب (یکی از ردیف‌های میرزا عبدالله، آقا حسینقلی، علی‌اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا یا عبدالله دوامی)

(ب) بداهه‌نوازی: آشنایی با کل ردیف موسیقی ایرانی و بداهه‌نوازی براساس نظر هیئت داوران

(ج) قطعه‌نوازی (آمادگی اجرای حداقل سه قطعه ضربی بدون کلام از رپرتوار کلاسیک موسیقی ایرانی)

(د) جواب آواز: اجرای جواب آواز به شیوه کلاسیک (اجرای عینی آوازِ خواننده)

(ه) دشیفراژ

برای داوطلبان رشته موسیقی کلاسیک

ساز تخصصی: (سازی از خانواده‌های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار کلاسیک و هارپ)

الف. اجرای حداقل چهار قطعه از سه دوره تاریخ موسیقی اروپا از رپرتوار اصیل و استاندارد موسیقی کلاسیک؛ شامل اجرای دو موومان متفاوت (تند و کند) از یک اثر از دوران بارُک، اجرای موومانِ اول یا سوم از یکی از آثار دوران کلاسیک (در صورت انتخاب کنسرتو، اجرا به همراه کادِنتسا استاندارد الزامی است) و اجرای یک قطعه یا موومان از موسیقی دوران رُمانتیک و یا پس از آن (در صورت انتخابِ اثری از موسیقیِ نو، متقاضی لازم است از چهار دوره تاریخ موسیقی اجرا کند و اجرای آثار آوانگارد نیز پذیرفته نیست).

برای متقاضیان ساز پیانو علاوه بر موارد فوق اجرای یک اتود نیز الزامی است. متقاضیان سازهای توبا و ساکسوفون که در برخی دوره ها کمبود یا نبود رپرتوار دارند، می توانند به دلخواه دوره ها را جایگزین و حداقل از سه دوره رپرتوار خود را انتخاب کنند.

ب. نوازندگان پیانو و گیتار ملزم به اجرای آثار دوران بارُک، کلاسیک و رُمانتیک از حفظ (بدون استفاده از نُت) هستند (توجه شود اجرای از روی نت برای داوران قابل قبول نخواهد بود).

ج. برای متقاضیان کلیه سازها به غیر از پیانو، هارپ و گیتار، اجرای آثاری که بخش همراهی دارند، با همراهی پیانو الزامی است (تأمین نوازنده پیانوی همراهی کننده به عهده متقاضی و همچنین استفاده از فایل های صوتی برای همراهی مجاز است).

د. اجرای یک قطعه به صورت دِشیفر برای متقاضیان پیانو، گیتار و سازهای زهی الزامی است (قطعه دِشیفر هنگام آزمون توسط هیئت داوران انتخاب خواهد شد).

برای داوطلبان رشته آهنگسازی

(الف) آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در یکی از فرم‌های دو و سه‌بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین‌شده توسط ممتحنین (هیئت داوران)

(ب) بر اساس یکی از تم های زیر دو واریاسیون به سبک دلخواه برای پیانو بنویسید:

«۱- ای ایران» ساخته روح الله خالقی

«۲- ایران ای سرای امید» ساخته محمدرضا لطفی

*توضیح: لازم است تم به سلیقه متقاضی هارمونیزه شود. متقاضی در انتخاب هر بخش تصنیف به عنوان تم آزاد است.

برای داوطلبان رشته موسیقی‌شناسی

۱- مصاحبه علمی، ۲- بررسی سوابق پژوهشی و تحصیلی، ۳- درک مطلب زبان تخصصی، ۴- بررسی پروپوزال و اهداف پژوهشی.