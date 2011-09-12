سینمای ایران مشکل تفکر دارد

احمدرضا معتمدی کارگردان سینمای ایران درباره مسائل روز سینما به خبرنگار مهر گفت: در آسیب شناسی سینمای روز ایران در درجه اول مسئله تفکر مطرح میشود که به خود سینما برمیگردد.این مسئله اصلیترین معضلی است که به چشم میآید و خود سینماگران وظیفه رفع آن را بر عهده دارند. چرا که اگر تفکر در آثار سینمایی موجود باشد هیچ گونه محدودیتی چون ممیزی و سایر مسائل این چنینی که به عنوان مشکلاتی که از ناحیه دیگران تحمیل میشود، از آنها نام میبرند به وجود نمیآید.
کارگردان "آلزایمر" نقد در حوزه سینما را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: ما اکنون شاهد نقدهای سازنده رو به جلو نیستیم. نقدهای تلویزیونی گواهی بر این مدعا هستند که در آنها به ذکر جملات کلیشهای نسبت به هر فیلم اکتفا میشود و خبری از موشکافی و بررسی دقیق در این باره نیست. برای مثال ممکن است فیلمی قصه داشته باشد و منتقد باید تحلیل کند که چرا قصه این اثر خوب روایت نشده است اما تنها به ذکر این جمله بسنده میشود که فیلم قصه ندارد! این شیوه ژورنالیستی مبتذلی است که دامن رسانههای جدی را گرفته است.
معتمدی از درگیریهای سیاسی و جناحی به عنوان معضل دیگر سینما نام برد و اظهار کرد: حضور سیاست در فرهنگ عامل تخریب است. همچنین توزیع امکانات نیزعادلانه صورت نمیگیرد. به شکلی که میبینیم فیلمهایی با کارگردانهای خاص انبوه بودجهها را نصیب خود میکنند اما برخی طرحهای ساده و خوب چند سال پشت خط میمانند و درحالی که به آثاری بودجه میلیاردی تعلق میگیرد، تهیه کنندهای که یک فیلم ارزان اما خوب را بسازد پیدا نمیشود.
