به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین به روح ملکوتی قائد شهیِد امت و شهدای راه حق و فضیلت درود و سلام میفرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق دارم. سالروز وفات حضرت معصوحه (س) تسلیت عرض می کنم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، در هفته دفاع مقدس و در شرایطی که دشمن بار دیگر زبان به تهدید گشوده است، این نطق را فرصتی میدانم برای طرح چند نکته راهبردی که نکته نخست درباره نهاد مدرسه و دانشگاه است. مدرسه، سنگر است. دانشگاه، سنگر است. معلم، افسر این سنگر است.
نیکزاد ادامه داد: بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها، یک تصمیم اداری نیست، بلکه یک پیام راهبردی است. این پیام که آموزش تعطیلشدنی نیست، تربیت نسل آینده متوقفشدنی نیست و ایران حتی در سایه تهدید، به آیندهسازی ادامه میدهد.
وی افزود: این اقدام، تقویت نهاد مدرسه و بازگرداندن نشاط علمی به کشور و تضمین کیفیت آموزش و تربیت است. مهمتر از تلاش دشمن برای ضربهزدن به کشورمان از طریق حمله نظامی، تلاش آنها برای بیاعتبار کردن نهاد تعلیم و تربیت و تلاش شبانهروزی آنها برای تهاجم و شبیخون و ناتوی فرهنگی است.
نایب رئیس مجلس اظهار کرد: این هجمه بیوقفه، وظیفه دستگاههای فرهنگی و به ویژه آموزش و پروش ما را سنگینتر میکند. آنچه در جنگ اخیر موجب تحقیر و شکست امریکا و رژیم صهیونیستی و همکارانشان شد، هم به دلیل توان نظامی نیروهای مسلح مقتدر ما بود و هم به دلیل انگیزههای بالا، حس وطندوستی، شجاعت و تربیت توحیدی بود که در آحاد ملت ایران وجود داشت و این مقاومت مثالزدنی را به ارمغان آورد.
وی ادامه داد: مردم آزاده دنیا فرق بلوف را با واقعیت به خوبی تشخیص میدهند و به چشمان خود میبینند که چگونه جمهوری اسلامی ایران توانسته است دشمنان خود را عقب براند و اراده خود را به کرسی بنشاند.
نیکزاد تصیرح کرد: رئیسجمهور متوهم آمریکا نیز باید بداند که ملت ایران پیروز است. این تهدیدها توخالی است. ما ملت دفاع مقدس هستیم، ما ملتی هستیم که در سختترین روزها ایستاد و نترسید و زیر بار زور نرفت و نخواهد رفت.
وی تاکید کرد: نه سازش میکنیم، نه سکون. مقاومت هوشمندانه، تا پیروزی نهایی. ما ملت ایران هستیم؛ ملتی که از مکتب شهدا آموخته است که ایستادگی، تنها راه عزت است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز پنج مأموریت تاریخی بر دوش ماست؛ اول، تقویت بنیانهای فرهنگی و هویتی ملت ایران که عامل این ایستادگی و مقاومت مثالزدنی است و از رهگذر فعالیتهای فرهنگی موثر و از مسیر نهاد مدرسه و دانشگاه میگذرد.
وی ادامه داد: دوم، پاسداشت دفاع مقدس و یاد شهدا بهعنوان الگوی ایستادگی و مقاومت. سوم، ایستادگی قاطع در برابر تهدیدها، با تکیه بر وحدت ملی و توان داخلی. چهارم، انسجام اجتماعی و پرهیز از تفرقه. پنجم، حل مشکلات اقتصادی و مقابله با تلاش دشمن برای تاثیرگذاری از طریق فشار اقتصادی.
نیکزاد بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رهگذر ارتباط مستمر با مردم و زندگی در بطن مردم، با مشکلات اقتصادی مردم آشنا هستند و جلسات متعددی در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در این موضوع برگزار شده و خواهد شد.
نایب رئیس مجلس اظهار کرد: پیگیری موضوع افزایش مبلغ کالابرگ، پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران، پیگیری وضعیت بانکها و مسائل مختلفی از این دست در دستور کار نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از دولت توقع میرود که در این موضوعات با همت بیشتری به پیگیری وظایف خود بپردازند.
نظر شما